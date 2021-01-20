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全國大學校長會議暫緩舉行 各校「錢事」恐因疫卡關

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學校長們原本要在下周的大學校長會議提案，建議教育部擬定「調漲學費公式」，但此會議因疫情暫緩。本報資料照片
大學校長們原本要在下周的大學校長會議提案，建議教育部擬定「調漲學費公式」，但此會議因疫情暫緩。本報資料照片

全國大學校長會議去年因疫情停辦一年，今年原定下周28、29日在雲林科技大學舉行，但近日國內新冠肺炎疫情升溫，主辦單位今天決議暫緩辦理。此會議原本要討論設立調整學費公式，並交流年金改革後，公立學校聘用教師的挑戰，還有學生兼任助理納勞保後衍生的難題。

百所大學校長原本要在下周會議提案建議教育部擬定「調漲學費公式」，將國內家戶可支配所得、薪資和物價水準納入公式中，各占三成到三成五，另設立過去17年凍漲的彌補機制，提升高教競爭力。

教育部對此表示，調整學費要考量整體經濟環境、弱勢家庭學生負擔、學校教學資源等因素，教育部樂見校長們在校長會議提出相關校務及財務資訊公開配套機制、調整幅度要件及公式等建議，也會與大學共同積極尋求各界共識。

教育部高教司說，現行大專校院學雜費調整都依「專科以上學校學雜費收取辦法」辦理，學校於完成校內相關資訊及研議公開程序後，經教育部審議及核定者，可辦理學雜費調整事宜。107學年有16校、108學年有兩校申請調整學費，109學年尚無學校提出申請。

教育部 疫情

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