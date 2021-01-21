想進好大學？你還可以這樣做！

圖／台北偉文文教機構 提供

轉學考是一般高中生陌生的詞彙，聽到時心中總是充滿疑問，誰可以報考轉學考？有哪些學校？想要報名轉學考，需要注意什麼事情呢？

轉學考顧名思義，就是利用轉學進入更好學校或夢想科系的一種考試制度，有別於傳統的學測指考先考試後選填志願，轉學考是先選定好學校科系再進行考試，對於清楚了解目標學校科系的同學來說，可避免因志願選填分數差距的影響進入不適合的科系，而耽誤大學四年的黃金時間，每年寒假與暑假，各校都會舉辦轉學考考試，其中不乏台清交成政等頂尖大學熱門科系皆有開放考試機會。

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在台灣每年學測指考失利的同學優先想到的總是重考，因此導致每年學測指考湧入大量重考生，形成僧多粥少的狀況，反而大大的降低錄取機會，此時若能及早認識轉學考，即可多一種選擇多一分上榜機會。

找不到方向沒關係，台北偉文為大台北地區實力最頂尖的補教中心，主要提供學生考取研究所、轉學考等諮詢項目，多年來協助眾多學生考取理想校系，每年出爐的榜單數量不勝枚舉；師資陣容集結首屈一指的王牌名師，放眼台灣補教同業，其團隊與師資陣容均不可企及，讓台北偉文陪你一起努力，升學路上不孤單！

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