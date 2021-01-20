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桃市弱勢學童寒假午餐不打烊 憑票券兌換

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃市弱勢學童寒假午餐不打烊，憑票券兌換。圖／教育局提供
桃市弱勢學童寒假午餐不打烊，憑票券兌換。圖／教育局提供

全台各級學校即將放寒假，桃園市教育局為了讓低收入戶、中低收入戶、家境清寒、家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，寒假午餐不打烊，請學校與鄰近愛心店家或企業合作，寒假期間提供每日50元愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐。

教育局表示，今年寒假高國中小學校自1月21日至2月17日，含例假日總計28天，期間補助每日午餐費50元，並依學校地區特性，讓學童持餐券或簽名方式，至學校合作的商家領取餐點。其中與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作，有新屋高中等37校；與OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合的有武陵高中等133校；部分偏遠學校共計35校，則以米、麵條、罐頭等物資方式，讓學童能帶回去烹煮。

中平國小校長劉雲傑表示，學校今年共26名學生申請寒假愛心午餐，廣香自助餐店的張金水老闆自桃市開辦寒暑假愛心午餐以來，持續以優惠價格配合學校供應弱勢學童最暖心美味的愛心午餐，而且寒假期間正值農曆年節，佛心的老闆還會提早在除夕前準備幾道象徵性的年菜，如白斬雞、獅子頭、梅干控肉等，在過年期間一起享受團圓圍爐之樂。

教育局表示，為持續照顧弱勢學童，已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，除提供每位學生於寒暑假期間每日午餐費，亦補助上課日所需午餐費用，今年寒假共有3313名學生受惠，補助經費計463萬8200元。也再次呼籲請大家發揮愛心，讓弱勢學童在寒假期間感受溫情關懷。

捐款帳戶：台灣銀行桃園分行，帳號「026-038-00001-1」，捐款戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時，請註明「午餐捐款專戶」字樣即可。

桃市弱勢學童寒假午餐不打烊，憑票券兌換。圖／教育局提供
桃市弱勢學童寒假午餐不打烊，憑票券兌換。圖／教育局提供

寒假 愛心 捐款

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