學生沒註冊老師先墊且不准休寒假？ 私校喊冤回應了

桃園市私立成功工商教師投訴，學校規定班級未完成100%註冊的導師，2月1日至2月8日不能休假，連特休都不能請，有些老師為了休假先自己墊錢幫學生註冊，有些學生後來不還錢，要求教育局查處。

成功工商校長邱垂夕指出，「沒有要求教師自己墊錢」，他接任校長2年，去年為了讓學校教師方便，只要交代清楚學生的註冊狀況就能請假離校，不過卻衍生出教師草草了事就離開，影響到校方後續的行政程序，因此今年修改規定，要求未完成100%註冊才能請假離校。

邱垂夕強調，考量整體性工作進度，私立學校自行經營就會有自己的政策，教師應該要配合。至於已有教師反彈，邱垂夕堅絕的說，「不會因為這樣就修改政策」。

邱垂夕也為自己喊冤，為體恤教師們的辛勞，一般公立教師都是2月10日才能返鄉過年，他們則在2月8日下午就能回家過年。他表示，該政策只是希望教師們能在2月1日至2月8日趕緊聯絡學系及其家長，將註冊事宜全部完備。

教育局高中科長林光偉表示，從去年11月陸續接獲校內教師反應學校疑似有欠薪、校務狀況等，已到校查處2次，至於這件不能請假的狀況則是這周一才新接獲的陳情。

林光偉表示，依教師待遇條例，將會先行文給學校，請學校說明狀況，先確認是否真有教師陳情的情形，如學校回函說確認真有此事，將會請校方改善並查處。

林光偉說，一切會依照法規處理，欠薪的部分會限期改善，如14天未改善第1次會開罰10萬，得連續罰，最高可罰50萬。