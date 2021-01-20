扯！ 桃市私校若全班沒完成註冊 竟要導師寒假上班
桃園市私立成功工商日前爆出欠薪爭議，如今又有教師爆料學校規定班級未百分之百註冊的導師，2月1日至8日不能休假，不僅特休、年假都不能請，還要被校長約談。全國私校工會理事長尤榮輝痛批學校作法「太惡劣」，但私校教職員工時及休假日目前完全無章法制度，呼籲教育部盡速修訂相關規範。
桃市成功工商原訂今午召開校務會議，因應防疫改以書面呈現，根據教師提供的校務會議紀錄內容，該項內容確實被登載於校長校務報告中。對此，記者今早詢問教育部有關本案涉及相關法令規範，以及後續會如何處理，截至今日上午11時30分，尚未獲得正式回應。
寒假即將開始，各校陸續展開下學期的註冊。成功工商教師指出，學校規定學生1月28日要持註冊單、代收代辦收據返校註冊，若該班學生沒有百分百完成註冊，校長將於2月1日集合這群班導師，並要求老師繳交書面資料說明未完成的原因，不僅如此，班級導師原本可以跟著學生正常放寒假，卻被要求2月1日至8日到校正常上下班，還限制不能請年假、特休假。
成功工商教師無奈表示，多數學生都是因家境清寒來不及在1月28日前繳清，許多老師為了要休假，多會自掏腰包幫學生註冊，若學生事後沒還錢，老師也只能當「做善事」，曾有教師替班上學生代墊2、3萬。且近來疫情嚴峻，經濟環境不佳，這般要求更加不合理。
成功工商教師也提到，這項潛規則已行之有年，上學期是要求9成註冊，但過去註冊完恰好是教育準備周，老師也都要來學校，今年卻要求百分之百註冊，還在寒假期間要求老師到校。他們認為，老師是教學輔導的專業，學生未準時註冊，不該懲罰老師。
尤榮輝則批評，學校以班級註冊率未達100%懲罰老師不得休假、請假的作法太惡劣。另一方面，私校編制內教師工作時間及休假比照依教師法、教師請假規則，但這兩項法規中，根本沒有規範工作時間及休假，教育部任由各私校為所欲為，以不准休假、不准請假為手段，逼迫老師從事本職外的工作。
尤榮輝說，公立中小學教師寒暑假有被明文規範，多數都能跟著放假；私立中小學教師寒暑假大都要上班上課，除非學校說可以休。
至於學期中的工時及休假，尤榮輝表示，雖沒有明文規定，但公校教師大都能比照公務員出勤時間，也因為政府善意，勞資相安無事；私校卻因沒有法律規範的工時及周六日，不良私校就毫無節制的壓榨，甚至有私校教職員一天要上班12小時，周末還被要求出勤。
尤榮輝呼籲，教育部應注意私校利用不准休假或要求老師週六日出勤惡整老師的情形，也應盡速參考勞基法訂定私校教職員的工時及例休日制度。
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