扯！ 桃市私校若全班沒完成註冊 竟要導師寒假上班

桃園市私立成功工商日前爆出欠薪爭議，如今又有教師爆料學校規定班級未百分之百註冊的導師，2月1日至8日不能休假，不僅特休、年假都不能請，還要被校長約談。全國私校工會理事長尤榮輝痛批學校作法「太惡劣」，但私校教職員工時及休假日目前完全無章法制度，呼籲教育部盡速修訂相關規範。

桃市成功工商原訂今午召開校務會議，因應防疫改以書面呈現，根據教師提供的校務會議紀錄內容，該項內容確實被登載於校長校務報告中。對此，記者今早詢問教育部有關本案涉及相關法令規範，以及後續會如何處理，截至今日上午11時30分，尚未獲得正式回應。

寒假即將開始，各校陸續展開下學期的註冊。成功工商教師指出，學校規定學生1月28日要持註冊單、代收代辦收據返校註冊，若該班學生沒有百分百完成註冊，校長將於2月1日集合這群班導師，並要求老師繳交書面資料說明未完成的原因，不僅如此，班級導師原本可以跟著學生正常放寒假，卻被要求2月1日至8日到校正常上下班，還限制不能請年假、特休假。

成功工商教師無奈表示，多數學生都是因家境清寒來不及在1月28日前繳清，許多老師為了要休假，多會自掏腰包幫學生註冊，若學生事後沒還錢，老師也只能當「做善事」，曾有教師替班上學生代墊2、3萬。且近來疫情嚴峻，經濟環境不佳，這般要求更加不合理。

成功工商教師也提到，這項潛規則已行之有年，上學期是要求9成註冊，但過去註冊完恰好是教育準備周，老師也都要來學校，今年卻要求百分之百註冊，還在寒假期間要求老師到校。他們認為，老師是教學輔導的專業，學生未準時註冊，不該懲罰老師。

尤榮輝則批評，學校以班級註冊率未達100%懲罰老師不得休假、請假的作法太惡劣。另一方面，私校編制內教師工作時間及休假比照依教師法、教師請假規則，但這兩項法規中，根本沒有規範工作時間及休假，教育部任由各私校為所欲為，以不准休假、不准請假為手段，逼迫老師從事本職外的工作。

尤榮輝說，公立中小學教師寒暑假有被明文規範，多數都能跟著放假；私立中小學教師寒暑假大都要上班上課，除非學校說可以休。

至於學期中的工時及休假，尤榮輝表示，雖沒有明文規定，但公校教師大都能比照公務員出勤時間，也因為政府善意，勞資相安無事；私校卻因沒有法律規範的工時及周六日，不良私校就毫無節制的壓榨，甚至有私校教職員一天要上班12小時，周末還被要求出勤。