贈書／宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》 QA遊戲詳解

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宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》。圖／皇冠文化提供

答案解析：

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【甜蜜情人節題】

1. 西洋情人節送巧克力源自於哪個國家？

答：日本

詳解：日本一名叫做小笠原祐子的學者考究出最早讓巧克力與情人節產生關係的是巧克力店 Morozoff 於1936年2月12日刊登的一則英文廣告，推銷 Morozoff 巧克力商品為情人節的禮物。

2. 在日本的情人節，送給愛慕對象的巧克力又稱作什麼？

答：本命巧克力

詳解：在日本，情人節女生會送男生巧克力，而女生送的巧克力也分為「本命巧克力」與「義理巧克力」，前者是給喜歡的人，後者是給男性友人。

3. 農曆七月初七是「七夕」，也是東方的情人節，下列敘述何者錯誤？

答：依照習俗家家戶戶都會烹煮臘八粥

詳解：農曆十二月初八是「祭灶節」，習俗是烹煮臘八粥。

4. 1月11日在韓國不是光棍節而是Pepero Day，許多人會在這天感謝親朋好友與愛人，請問韓國人會在這天送什麼禮物互表心意？

答：巧克力棒

詳解：Pepero Day（빼빼로데이）的由來，據朝鮮日報上的說法是：在釜山、慶南地區的女高中生一到11月11日就會互相贈送Pepero (빼빼로)餅乾，祝願彼此長的又高又苗條，繼而使得這股風潮廣為流傳。

【戀愛基礎題】

5. 請問這裡的CP是什麼意思？

愛情元素絕對是偶像劇迷的看點之一，不只要狂灑糖，還要有各種粉紅泡泡的劇情讓觀眾們少女心大爆發！而近日娛樂雜誌就邀請了200位專業人士，做了一項名為「戲劇最佳CP」的調查。

答：Couple情侶

6.下列哪一項不是拜月老的禁忌？

答：除了拜月老，也拜其他神明

詳解：拜拜時拿傘，求什麼都會散；拜好後喝結緣茶，勿吹茶杯，否則緣份都被你「吹」了；用嘴巴去吹香，香沾了凡人的濁氣，就不靈驗了；不可只拜月老，這樣對其他神明不尊重，供品也至少需要準備兩份。

7.韓國媒體1月1日都會曝光一對演藝圈情侶，請問今年韓國誕生哪對「元旦情侶」？

答：孫藝珍、玄彬

詳解：韓國D社「Dispatch」元旦爆出孫藝珍、玄彬戀愛8個月後，雙方透過經紀公司認愛，孫藝真更發文寫下戀情曝光的心情，讓人感受到她的幸福少女心。有演藝圈人士透露，玄彬與孫藝真原計劃在2020年下半年結婚，但因兩人年齡逢九，將計劃延到了2021年，最晚也會在2022年初結婚。

【愛情詩詞題】

8. 下列關於唐朝元稹所著《鶯鶯傳》的敘述，何者不正確？

答：描述張生對崔鶯鶯不離不棄的愛情故事

詳解：《鶯鶯傳》，又稱《崔鶯鶯傳》、《會真記》，唐朝著名詩人元稹著，是《唐人傳奇》中最著名的篇章之一，因女主人公崔氏小名鶯鶯而得名，敘述張生對崔鶯鶯始亂終棄，有婚配後對她又起情愫，讓崔鶯鶯丈夫催她相見，而鶯鶯卻久喚不出。幾天過去了，張生要走了，作詩送崔鶯鶯「還將舊時意，憐取眼前人」。元代王實甫據此改編成雜劇《西廂記》。

9. 南宋詩詞大家陸游與唐琬鶼鰈情深卻遭母親拆散，兩人依依不捨地離婚。多年後雙方各自成家，陸游偶然見到了深愛的前妻，感到惆悵、緣分已逝，因而作成下列哪闋詞？

答：《釵頭鳳》

詳解：《釵頭鳳》記述了一對才子佳人陸游與唐琬的相遇，表達他們眷戀之深和相思之切，也抒發了詞人怨恨愁苦而又難以言狀的淒楚心情。

10. 「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」，常被用來形容曾經遇過對的人，有過刻骨銘心的愛情，就很難再對別的動心了。請問這段出自誰所寫的情詩《離思》？

答：元稹

詳解：《離思》為唐朝詩人元稹所著，「曾經滄海難爲水，除卻巫山不是雲。取次花叢懶回顧，半緣修道半緣君」。