聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部要求校系營隊不與升學掛勾 台大：加強管理

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學。本報資料照片
台灣大學。本報資料照片

不少大學校系寒假舉辦高中生營隊，教育部近日發函各大學，指出他們收到家長檢舉，部分營隊收費過高、強調參加後有助個人申請、學習歷程檔案，要求各校系避免此事。營隊若涉及招生倫理等不公情事，教育部將糾正，並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款的依據。校方也應究責相關人員，並檢討改進。

台灣大學對此表示，108課綱施行以來，台大就向學系宣導，辦理各項活動、營隊時，不可與學系招生產生實際連結。但這項宣導未及學系以外的其他單位與學生社團，仍有不足之處。

台大表示，將發函所有校內一、二級單位，並發信全校教職員及學生社團，加強宣導未來辦理各項活動時，不宜有與招生相關連結的文字，以免誤導考生與家長。

而在實際的招生作業上，台大表示，各系向來秉持公平、公正、公開原則辦理招生，所有招生評比項目及依據，都會公告於招生簡章，並作為學系執行標準。

台大 教育部 108課綱

延伸閱讀

高師大校務研究中心USR實踐基地揭牌 提升校務經營效能

台灣觀光學院欠繳退撫金、延遲發薪 師憂年關難過

桃園成功工商疑違法扣薪 私校工會籲開罰

真理大學台灣文學資料館爭議 潘文忠協商投入維護展示

相關新聞

寒假在即！國內疫情升溫 教育部發布5點通報

國內疫情升溫，各級學校陸續放寒假，教育部今傍晚發布五大重點通報，提醒各級學校注意辦理集會活動的防疫措施規定，並引述中央流...

台灣觀光學院欠繳退撫金、延遲發薪 師憂年關難過

花蓮的台灣觀光學院傳出校方告知員工延遲發本月薪資，且積欠教職員自提的退撫金，先把錢繳給學校應提的退撫金，教師憂年關難過，...

桃園成功工商疑違法扣薪 私校工會籲開罰

桃園市成功工商疑因財務問題，推動「能力本位薪資」，將校內9成教師的學術研究費打3折，只有少數主管不受影響。私校工會呼籲桃...

教育部要求校系營隊不與升學掛勾 台大：加強管理

不少大學校系寒假舉辦高中生營隊，教育部近日發函各大學，指出他們收到家長檢舉，部分營隊收費過高、強調參加後有助個人申請、學...

新課綱高中生瘋校系營隊 報名數激增千人錄取率低於5％

高中生本周放寒假，近200個大學校系今年寒假舉辦高中生科系探索營。多名校系營隊總召指出，報名人數比去年增加1000多人，...

新北學校結業式明起改線上 台北市做法看這邊

近日疫情緊張，新北市今日緊急與教育局宣布，明日起所有結業式一律改線上或廣播舉辦，避免同學結業式群聚形成防疫破口。對此，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。