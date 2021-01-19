教育部要求校系營隊不與升學掛勾 台大：加強管理

不少大學校系寒假舉辦高中生營隊，教育部近日發函各大學，指出他們收到家長檢舉，部分營隊收費過高、強調參加後有助個人申請、學習歷程檔案，要求各校系避免此事。營隊若涉及招生倫理等不公情事，教育部將糾正，並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款的依據。校方也應究責相關人員，並檢討改進。

台灣大學對此表示，108課綱施行以來，台大就向學系宣導，辦理各項活動、營隊時，不可與學系招生產生實際連結。但這項宣導未及學系以外的其他單位與學生社團，仍有不足之處。

台大表示，將發函所有校內一、二級單位，並發信全校教職員及學生社團，加強宣導未來辦理各項活動時，不宜有與招生相關連結的文字，以免誤導考生與家長。

而在實際的招生作業上，台大表示，各系向來秉持公平、公正、公開原則辦理招生，所有招生評比項目及依據，都會公告於招生簡章，並作為學系執行標準。