新課綱高中生瘋校系營隊 報名數激增千人錄取率低於5％

高中生本周放寒假，近200個大學校系今年寒假舉辦高中生科系探索營。多名校系營隊總召指出，報名人數比去年增加1000多人，錄取率降為5％以下，「我們也嚇到」，推估是108課綱助長高中生參加營隊風氣。

外界質疑營隊收費太高、宣傳上過度強調營隊與升學的關係。本報檢視各校系營隊費用，較高額的營隊上看兩天5000元、六天9000元，不一定提供弱勢生減免方案。

辦理營隊的大學生直言「賺不了錢」，台灣大學一名營隊總召表示，校內寒假期間沒有空宿舍，他們自行幫高中生找尋住宿，另安排三餐伙食，就占收費的四成。其餘支出包括租用晚會設備、製作營隊課程的教材和宣傳品。除了向學員收費，還需找尋外界贊助才能收支平衡，且辦理營隊成員沒支薪。

而在對外的營隊資訊宣傳上，營隊總召表示，他們就讀的系辦公室會關心文宣內容，所以用字遣詞不至於太誇張，以免影響系上聲譽。他們如實說明參與營隊能取得證書，並未強調將來升學能加分。

教育部則特地發函給各大學表示，他們接獲家長檢舉，部分營隊涉及高額收費、過度渲染可納入學習歷程，或有助於未來個人申請等有違招生倫理情形。

舉例來說，Ａ大學教授擔任Ｂ私立高中收費營隊的講師，Ａ教授不知該高中有向學生收費，但相關文宣已對外招生且收費不斐，也以Ｂ高中學生為主，嚴重影響Ａ教授及其大學聲譽。

高教司再舉例，Ｃ大學進修推廣中心或系學會辦理各項活動或寒暑假營隊，過度宣傳強調可納入學習歷程檔案，甚至暗示未來參與該校個人申請入學可加分等情事；Ｄ大學教授擔任高中研習講座或參與非招生活動，過度進行招生宣傳，並不當連結學習歷程檔案與該校辦理收費性營隊或活動。

教育部提醒，各大學與高中合作時，宜採多所大學對多所高中，並建議以非營利、鼓勵參與方式進行，相關活動強調以興趣探索及瞭解學群學系特色為主，避免過度連結升學、高中學習歷程檔案等情事。

如何確認營隊是否違背招生倫理？教育部表示，辦營隊都應事前向校內專責單位報備，校方應提醒注意招生倫理。後續如因內控疏失衍生爭議，教育部將會調整該校招生名額及申請入學名額比率。

不過，兩名大學教務長都說，此類校系營隊多由各系自理，是訓練學生獨立的好機會，校內教務處、學務處等一級單位不會過度干涉。一名就讀國立大學大三的營隊總召分享，營隊計畫書由學生撰寫，要交給學務處、總務處，主要用途是申請使用校內設備、為學員安全背書；文宣品無須送審。