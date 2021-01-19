新北學校結業式明起改線上 台北市做法看這邊

近日疫情緊張，新北市今日緊急與教育局宣布，明日起所有結業式一律改線上或廣播舉辦，避免同學結業式群聚形成防疫破口。對此，台北市教育局副局長陳素慧則表示，結業式不同於開學典禮，並不會在活動中心、禮堂等空間舉辦儀式，多為班級老師向學生交代注意事項，因此並未對校方做出「不要辦」、「不能辦」等宣達。

陳素慧表示，只有開學才會有學生大規模集合起來的儀式，結業式不同於開學典禮，並不會會在活動中心、禮堂等空間舉辦一個儀式，結業式主要是老師在放假前對學生最後交代，通常都是在班級裡提醒與交流，例如，老師提醒學生寒假不要出入什麼場所、生活起居要正常，有任何問題可以跟學校保持聯絡等等。

陳素慧表示，因為結業式本來就沒有大規模集會儀式，原則上是寒假的提醒跟交代，因此北市教育局並未對校方做出「不要辦」、「不能辦」等宣達。

陳素慧說，各校陸續舉辦結業式，北市會提醒學校加強宣導防疫措施，由於這段時間有一些本土的案例，學校應提醒學生在寒假期間，如果有感到身體不適、發燒狀況，要盡早和家人反應，防疫期間也不忘勤洗手、戴口罩。