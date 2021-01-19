新北學校結業式改線上舉行 侯友宜：群聚風險太大

近期國內本土疫情不斷擴大，適逢各學校即將結業放寒假，新北市長侯友宜今日緊急與教育局宣布，明日起所有結業式一律改線上或廣播舉辦，避免同學結業式群聚形成防疫破口。

侯友宜說，所有同學及中容易造成傳染，就算有戴口罩難免疏忽就會有漏洞，因此一律取消所有結業式，採用視訊或廣播讓同學知道寒假要做那些事就可以。

此外，侯友宜再次強調活動舉辦六大指標，若無法落實通風、社交距離、實名制、手部衛生、活動時間與戴口罩其中一項，都該評估活動的可行性。

今日會議各區公所也同樣以視訊參與，侯友宜建議，不論活動大小，只要無法百分百落實防疫，活動就該取消或是延後舉辦。