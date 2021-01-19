客委會擴大成立「語言發展處」 扎根社區推廣客語

客家委員會今正式宣布，將原文化教育處擴大為語言發展處，文化藝術部分則與傳播結合為藝文傳播處。客委會主委楊長鎮表示，希望藉由提升客家語文基礎建設、營造母語社區環境、豐富客家傳播內容產業，以及藝文活動扎根社區等方式，整體發展客家語言文化，讓客家為全球文化多元性做出貢獻。

客委會表示，客委會原先編制為文化教育處、綜合規劃處、產業經濟處及傳播行銷處四個業務處，其中推廣客語部分由文教處轄下語言教育科負責。楊長鎮指出，推廣、復興客家語言文化是客委會最核心的工作，因此去年向行政院爭取擴大編制，將文教處擴大為語言發展處，文化藝術部分則結合至傳播處。

新成立的客委會語發處，設有語言規劃科、教育學習科及社會推廣科，從基礎語言工程、學校教育及社會推廣三大面向全方位推廣客語。楊長鎮強調，語教處首要之務，在於營造客語友善環境，提升客語使用率。

他說，目前依「客家基本法」及「客語為通行語實施辦法」規定，服務於客語為通行語地區的公教人員，應有一定比例通過客語能力認證，但通過認證並不表示客語能在當地流通使用，因此未來除公領域之外，也會從民間加強推廣，營造母語社區環境，期盼透過由下而上的自發性活動，讓社區成為客語重要復興基地。

此外，原文教處文化藝術科結合至傳播處，為客家藝文活動量身打造最佳行銷策略。楊長鎮說，未來藝文發展將走入社區，由客委會提供專業規劃與協助，全面建立客庄基層藝文能量;而傳播處原設有的傳播媒體科，也因應新型傳播科技及文化內容產業發展，轉型為內容產業科，未來持續豐富客家文化內容產業。