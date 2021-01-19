潘文忠訪真理台灣文學資料館推手 張良澤：夢想成立國家園區

真理大學台灣文學資料館事件，教育部長潘文中今天專程南下協商，一手創立資料館德真理大學退休教授、作家張良澤表示，校長陳奇銘的新計畫很好，但能做多少他不知道，因為他已經是局外人，但他也建議，應該要成立台灣文學國家園區，落實台灣文學的保存與發展。

張良澤指出，台灣到處都有科學園區、工業園區，獨獨沒有國家文學園區，很顯然國家發展的方向有偏頗，只想賺錢，不重視國民素質與精神涵養提升。他的夢想是成立「台灣文學國家園區」，提升台灣文學地位和能見度，讓國民生活和文學打成一片，文學不再只存在象牙塔內，要走出來與國民生活結合在一起。

張良澤說，台灣文學國家園區應該北、南、東各設一處，這樣台灣文學可以在島上均衡發展，最容易實現的方法就是將南部園區設在真理大學麻豆校區，這裡占地20公頃面積很大，環境漂亮，現成的建築物有特色空間也夠大，要成立園區很容易。

他說，麻豆校區圖書館可擴充為收藏、展示台灣文學資料，同時解決資料收藏與保管問題；教學大樓可做為文物館，收藏台灣民俗文物、舉辦民間藝術活動。

張良澤表示，世界文學發展趨勢「必然走向老人文學這條路，鄉土文學的時代已經過去，未來是老人文學的時代」。