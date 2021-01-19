台灣觀光學院欠繳退撫金、延遲發薪 師憂年關難過

花蓮的台灣觀光學院傳出校方告知員工延遲發本月薪資，且積欠教職員自提的退撫金，先把錢繳給學校應提的退撫金，教師憂年關難過，也質疑該校董事會挪用專款。教育部證實，該校連兩個月欠繳退撫金，已移請法務部行政執行署，扣押該校財產。教師也可據此聲請損害賠償。

教育部私校退撫儲金監理會負責監理私校教師的退撫儲金，各校應按期提繳。台灣觀光學院近兩個月未繳教師自提退撫金，校內教師質疑，校方刻意欠繳自提退撫金，先拿去繳校提的部分，損害教師權益。

私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男表示，經監理會查閱，台觀學院連兩月未繳教師退撫金，其中第一個月已到期，已移請法務部行政執行署，扣押該校財產。欠繳教師自提退撫金會侵害教師權益，比如退撫金參與投資的金融商品，在欠繳期間獲利，教師可以這個數額向學校聲請損害賠償。

該校一名教師表示，校方今年1月15日發不出薪水，董事會理由是要先發放獎助學金，之後才給教職員薪資。但據他了解，獎助學金是專款，因此他懷疑校方挪用專款。教育部表示，若此專款是教育部核定的款項，教育部將追查與究責。