真理大學台灣文學資料館爭議 潘文忠協商投入維護展示

真理大學換鎖不讓退休教授、作家張良澤進入一手創立的「台灣文學資料館」，引發雙方爭議與各方關注。教育部長潘文忠昨天會同文化部、市府與真理校長陳齊銘、張良澤等閉門協商。會後潘文忠表示，會邀集台灣文學界專家會同行政部門、學校組成專案小組，讓台灣文學資料館內典藏的珍貴文物，做很好的維護與展示。

潘文忠強調，教育部會持續全程參與、進行更好思考討論，可能朝向麻豆校區資料館作為典藏展示與參訪場所，北部校區朝向教學使用與推廣，讓台灣文學更可以延續。

潘文忠說，教育部與文化部介入參與，加上後續專家小組協助，投入相關資源收藏保存及數位化資料的長遠收藏，也會借重張良澤心的學術專業與經驗參與規畫；至於相關文物如何延續，台灣文學館及國家館圖書館都相當重視，將與專家小組深入會商，與校方、張良澤一同來努力。

真理大學校長陳奇銘表示，學校對台灣文學非常重視，未來的發展將是「南北兩邊相呼應」，北部校區以教學為主，南部這邊更是會擴充，而不是萎縮，也希望張良澤繼續留下來協助，且難得教育部與文化部會投入支持，會繼續徵求張良澤的意願，繼續溝通，希望大家一起為台灣這塊土地來努力比較重要。

張良澤說，他未來會擔任自由的志工，繼續為台灣文學奉獻，畢竟已經八十二歲，體力有限，只要有需要，為了台灣文學，他樂意提供協助。