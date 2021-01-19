快訊

台灣燈會恐因防疫取消 行政院下午3時召開記者會

1100萬非法移民「快速歸化」 拜登新政的震撼第一彈

朝陽富元桃園龜山分部開幕 經濟弱勢學生補教課程免費

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
市議員林俐玲、朝陽富元教育董事長鄭一鳴頒獎。圖／朝陽富元教育提供
市議員林俐玲、朝陽富元教育董事長鄭一鳴頒獎。圖／朝陽富元教育提供

桃園市朝陽富元教育公司龜山分部（校）日前開幕，也是第23所分部。董事長鄭一鳴今天指出，朝陽富元是桃園規模最大的補教機構，先前就承諾里長聶哲淵等人，針對龜山地家境清寒、肯上進的學子免費提供補教課程，事實上其他分部服務經濟弱勢家庭的學生多年，而且贊助部分學校充實獎學金等資源，不少學生的學習表現相當出色，未來一樣會雪中送炭。

龜山分部16日開幕當天，市議員林俐玲、前市政府出顧問黃適卓等人都到場祝賀，肯定鄭一鳴和團隊辦學成果，期許未來繼續成為發揚補教界的推手。當天現場摸彩最大獎IPAD由林同學抽中。

朝陽富元副總班主任李啟黌說，龜山分部開幕當天除了承諾免費提供清寒學子補教課程，還舉辦108新課綱升學說明會，讓家長以及學子清楚升學動向，往後也會隨時提供相關諮詢。

鄭一鳴表示，新課綱上路學生升學面臨不同的壓力，為了讓學生能多元選擇激發潛力，朝陽富元除了提供諮詢與國小、國中補教課程，未來將拓展朝揚高中部，讓學校與補習班相輔相成，學生學習道路走得更順遂。

黃適卓認為，求學需要有好的夥伴支持，朝陽富元就是這個夥伴，能在108課綱新體制快速指引學子課業有利的方向，並結合AI人工智慧辦理教學，展現團隊的努力和用心。

林俐玲説，朝陽富元龜山分部不僅為學生做好課輔和補習的工作，在環境安全與防疫上也盡心盡力，還以線下結合線上管理，設立家長專屬的APP，讓家長掌握和放心孩子的到班、學習狀況。

朝陽富元教育公司深耕補教業25年，旗下朝揚文教機構（補習班）學生總數超過2000人，109年高中職錄取前三志願比率近3成，在補教業中表現耀眼。

朝陽富元教育公司龜山分部開幕。圖／朝陽富元教育提供
朝陽富元教育公司龜山分部開幕。圖／朝陽富元教育提供
開幕當天家長和學生踴躍參加活動。圖／朝陽富元教育提供
開幕當天家長和學生踴躍參加活動。圖／朝陽富元教育提供

108課綱 補習 升學

延伸閱讀

過年前後要加強防疫 盧秀燕：桃園狀況比想像稍嚴重

日本人跑遍台灣／Dada Run 桃園10K 台灣版的東京馬？

白牌車取締 桃園去年僅46件

桃園申請一期稻停灌補償 農田水利署長：1個月內核發

相關新聞

大學冬令營收費高、強調有助甄試 教育部將糾正

不少大學校系寒假舉辦高中生營隊，教育部昨發函各大學，指出他們收到家長檢舉，部分營隊收費過高、強調參加後有助個人申請、學習...

提升閱讀風氣 137所國立高中要設學校社區共讀站

教育部國教署在國立高中推動「學校社區共讀站計畫」，重整校內圖書館配置及資源，營造優質學習環境，也帶動社區民眾加入閱讀行列...

新北失業勞工子女就學補助即起申請 疫情衝擊私大增2成

新北失業勞工子女生活扶助補助開放申請，經勞動部核給「失業勞工子女就學補助」者，且設籍新北市4個月以上，可比照軍公教補助額度，向新北勞工局申請109學年度第一學期私立大學學費差額補助1萬1800元，申請期間即日起至2月26日止。據統計，108學年度(108年9月至109年6月)約近400件申請案，相較往年，私大增加近2成。

全國大學校長提議設學費調漲公式 教部：樂意討論

大學學費凍漲17年，教育部28、29日將於雲林科技大學舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等...

服儀哏圖惹議 蘇揆「愛的教育才有溫暖」遭教師反酸

行政院長蘇貞昌15日在臉書貼哏圖表示「學生安心加外套，政府給你靠」，強調學校不准罰學生戴圍巾、添外套，引發爭議。全教總對...

雲林縣國中小學生寒假比別人短 教育處曝光原因

全國高中及國中小學21日寒假開始，不過雲林縣因4月將舉辦全國中等學校運動會，縣內各國中小學新學期有4個上課日停課，因此需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。