朝陽富元桃園龜山分部開幕 經濟弱勢學生補教課程免費

桃園市朝陽富元教育公司龜山分部（校）日前開幕，也是第23所分部。董事長鄭一鳴今天指出，朝陽富元是桃園規模最大的補教機構，先前就承諾里長聶哲淵等人，針對龜山地家境清寒、肯上進的學子免費提供補教課程，事實上其他分部服務經濟弱勢家庭的學生多年，而且贊助部分學校充實獎學金等資源，不少學生的學習表現相當出色，未來一樣會雪中送炭。

龜山分部16日開幕當天，市議員林俐玲、前市政府出顧問黃適卓等人都到場祝賀，肯定鄭一鳴和團隊辦學成果，期許未來繼續成為發揚補教界的推手。當天現場摸彩最大獎IPAD由林同學抽中。

朝陽富元副總班主任李啟黌說，龜山分部開幕當天除了承諾免費提供清寒學子補教課程，還舉辦108新課綱升學說明會，讓家長以及學子清楚升學動向，往後也會隨時提供相關諮詢。

鄭一鳴表示，新課綱上路學生升學面臨不同的壓力，為了讓學生能多元選擇激發潛力，朝陽富元除了提供諮詢與國小、國中補教課程，未來將拓展朝揚高中部，讓學校與補習班相輔相成，學生學習道路走得更順遂。

黃適卓認為，求學需要有好的夥伴支持，朝陽富元就是這個夥伴，能在108課綱新體制快速指引學子課業有利的方向，並結合AI人工智慧辦理教學，展現團隊的努力和用心。

林俐玲説，朝陽富元龜山分部不僅為學生做好課輔和補習的工作，在環境安全與防疫上也盡心盡力，還以線下結合線上管理，設立家長專屬的APP，讓家長掌握和放心孩子的到班、學習狀況。