快訊

台灣燈會恐因防疫取消 行政院下午3時召開記者會

1100萬非法移民「快速歸化」 拜登新政的震撼第一彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北失業勞工子女就學補助即起申請 疫情衝擊私大增2成

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北失業勞工子女109學年度第1學期就學補助即日起受理申請。圖／新北勞工局提供
新北失業勞工子女109學年度第1學期就學補助即日起受理申請。圖／新北勞工局提供

新北失業勞工子女生活扶助補助開放申請，經勞動部核給「失業勞工子女就學補助」者，且設籍新北市4個月以上，可比照軍公教補助額度，向新北勞工局申請109學年度第一學期私立大學學費差額補助1萬1800元，申請期間即日起至2月26日止。據統計，108學年度(108年9月至109年6月)約近400件申請案，相較往年，私大增加近2成。

勞工局指出，109學年第一學期勞動部失業子女就學補助，已於去年10月16日受理截止，1月中旬陸續寄發審核結果，新北勞工持勞動部審核結果通知單影本，僅需再填申請書檢附領據及已繳納學費單影本、金融機構存摺影本，即可向勞工局申請差額補助；若先前未向勞動部申請者，也可憑相關證明文件至勞工局審核後，申請差額補助。

勞工局組織科長李嘉錫說明，配合勞動部108學年度起提高失業勞工子女就學補助金額，新北也改採「差額補助」，就讀私立大專院校的失業勞工子女，勞動部補助2萬4000元後，新北再補助1萬1800元，合計3萬5800元；公立大專院校則因勞動部補助與軍公教人員子女補助相同，新北不再提供差額補助。

據統計，新北市往年受理申請案大約在400件上下，其中公立大學申請大約近百件，其餘為私大，108學年度起因制度調整，僅提供私立大學差額補助，但仍有399件申請，相當於私大申請量增加近兩成。

勞工局表示，相關簡章及申請書可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及市府辦理失業認定之7個公立就業服務站免費索取，或至勞工局「新北勞動雲網站」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）點選「服務資訊」-「勞工福利」-「失業勞工子女生活扶助補助」下載。或電29603456勞工局組織科洽詢。

勞工局 勞動部

延伸閱讀

新北推動外來種班腿樹蛙移除計畫 9年移除成蛙8599隻

新北共享運具管理辦法2月上路 違者可廢營運許可

司機連上13天班 春安勞檢鎖定物流業

春安勞檢啟動 預計至少檢查2,855場次

相關新聞

大學冬令營收費高、強調有助甄試 教育部將糾正

不少大學校系寒假舉辦高中生營隊，教育部昨發函各大學，指出他們收到家長檢舉，部分營隊收費過高、強調參加後有助個人申請、學習...

提升閱讀風氣 137所國立高中要設學校社區共讀站

教育部國教署在國立高中推動「學校社區共讀站計畫」，重整校內圖書館配置及資源，營造優質學習環境，也帶動社區民眾加入閱讀行列...

新北失業勞工子女就學補助即起申請 疫情衝擊私大增2成

新北失業勞工子女生活扶助補助開放申請，經勞動部核給「失業勞工子女就學補助」者，且設籍新北市4個月以上，可比照軍公教補助額度，向新北勞工局申請109學年度第一學期私立大學學費差額補助1萬1800元，申請期間即日起至2月26日止。據統計，108學年度(108年9月至109年6月)約近400件申請案，相較往年，私大增加近2成。

全國大學校長提議設學費調漲公式 教部：樂意討論

大學學費凍漲17年，教育部28、29日將於雲林科技大學舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等...

服儀哏圖惹議 蘇揆「愛的教育才有溫暖」遭教師反酸

行政院長蘇貞昌15日在臉書貼哏圖表示「學生安心加外套，政府給你靠」，強調學校不准罰學生戴圍巾、添外套，引發爭議。全教總對...

雲林縣國中小學生寒假比別人短 教育處曝光原因

全國高中及國中小學21日寒假開始，不過雲林縣因4月將舉辦全國中等學校運動會，縣內各國中小學新學期有4個上課日停課，因此需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。