新北失業勞工子女就學補助即起申請 疫情衝擊私大增2成

新北失業勞工子女生活扶助補助開放申請，經勞動部核給「失業勞工子女就學補助」者，且設籍新北市4個月以上，可比照軍公教補助額度，向新北勞工局申請109學年度第一學期私立大學學費差額補助1萬1800元，申請期間即日起至2月26日止。據統計，108學年度(108年9月至109年6月)約近400件申請案，相較往年，私大增加近2成。

勞工局指出，109學年第一學期勞動部失業子女就學補助，已於去年10月16日受理截止，1月中旬陸續寄發審核結果，新北勞工持勞動部審核結果通知單影本，僅需再填申請書檢附領據及已繳納學費單影本、金融機構存摺影本，即可向勞工局申請差額補助；若先前未向勞動部申請者，也可憑相關證明文件至勞工局審核後，申請差額補助。

勞工局組織科長李嘉錫說明，配合勞動部108學年度起提高失業勞工子女就學補助金額，新北也改採「差額補助」，就讀私立大專院校的失業勞工子女，勞動部補助2萬4000元後，新北再補助1萬1800元，合計3萬5800元；公立大專院校則因勞動部補助與軍公教人員子女補助相同，新北不再提供差額補助。

據統計，新北市往年受理申請案大約在400件上下，其中公立大學申請大約近百件，其餘為私大，108學年度起因制度調整，僅提供私立大學差額補助，但仍有399件申請，相當於私大申請量增加近兩成。

勞工局表示，相關簡章及申請書可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及市府辦理失業認定之7個公立就業服務站免費索取，或至勞工局「新北勞動雲網站」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）點選「服務資訊」-「勞工福利」-「失業勞工子女生活扶助補助」下載。或電29603456勞工局組織科洽詢。