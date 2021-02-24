智慧宜大．再次偉大

撰文 / 曾俊林

邁向百年　蛻變展翅

圖／宜蘭大學提 提供
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國立宜蘭大學自1926年以農立校，至今已近百年的歷史，期間歷經改制專科、技術學院，奠定了國立宜蘭大學貼近產業、注重技術的堅強實務基礎。從早期培養出許多優秀農業人才，囊括目前農政單位的資深菁英，長期耕耘農業領域，讓宜蘭大學在農業領域位居我國領先地位。

近年來，由於雪山隧道的開通，宜蘭與北部生活圈緊密相連，成為北部與東部連結的重要基地。而國立宜蘭大學更由於休閒產業、生物產業、綠能科技及智慧農業的蓬勃發展，掌握宜蘭乃至於大東部地區的產業脈動，將實驗室搬到科學園區及蘭陽平原，導入產業第一線最需要的先端技術，並提升宜蘭大學教學與研究場域，以「卓越教學、務實研究」為定位，讓學生一畢業，便擁有能夠立刻接軌業界的能力與技術。

跨域學習　整合創新

圖／宜蘭大學提 提供
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國立宜蘭大學以農立校，現為擁有四大學院的綜合型大學，包括人文及管理學院、工學院、生物資源學院、電機資訊學院四大領域，國立宜蘭大學尤為強調跨域學習，讓學生可以結合各個學院專長多元的發展。以設置休閒農場為例，學生除需具備農業專業，更需兼備經營及管理的長才，並以資訊科技做為工具，以智慧推展專業。

國立宜蘭大學著重跨域學習，活化應用各系所專長，成立符應世界潮流與產業發展之系所、學程，並強化系所與產業之連結，近年來成立「智慧休閒農業進修學士學位學程」、「外國語文學系國際商務溝通碩士班」、「休閒產業與健康促進學系運動與健康管理碩士班」、「無人機應用暨智慧農業碩士學位學程」等，未來更籌劃於電機資訊學院成立AI人工智慧學程，在各系所導入新興領域，盼能跟上時代潮流，讓學生「跨域學習」且「學以致用」。

智慧宜大　再次偉大

圖／宜蘭大學提 提供
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過去宜大的發展，受限於只有十五公頃的神農校區校本部，除了近年啟用的「五結校區」，國立宜蘭大學將專注新校區開發工作，例如「城南校區」興建設置無人機發展基地及新建創新育成中心等建設，希望藉此提升國立宜蘭大學研究發展的能量，提供師生更完善的學習與創新場域，立穩學術及研究根基。

國立宜蘭大學是一所穩健且快速進步的大學，教學研究及學生表現均有目共睹，不僅與在地情感連結非常深厚，更爭取與全國各方產業連結，國立宜蘭大學的願景將不僅是一所在地大學，而是把自己定位成東台灣地區最重要的大學，宜大絕對不會在產業發展中缺席，我們將與時代一起進步。

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