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提升閱讀風氣 137所國立高中要設學校社區共讀站
【110學測】
教育部國教署在國立高中推動「學校社區共讀站計畫」，重整校內圖書館配置及資源，營造優質學習環境，也帶動社區民眾加入閱讀行列，目前累計核定137校辦理，118校已完工啟用，帶動國人整體閱讀風氣。
國立新竹高商109年度執行共讀站計畫，圖書館大門可看見共讀站意象「閱．森活」，踏入館內即彷彿沐浴在森林之中，將空間營造出大自然綠意盎然的主題氛圍，就像是都市中的叢林。
國立興大附農共讀站以「興悅讀」為主題，在校內團隊努力與志工協助下，只利用兩個月就讓老舊圖書館翻新，也與鄰近社區取得共識，入館門口即可清楚看見新進圖書、特色書展等，還規畫小型的開放式空間，讓學生或社區民眾可以在此處進行專題討論、辦理活動等。
國教署表示，「學校社區共讀站計畫」是學生學習的良好空間，也是108課綱「閱讀素養」及「自主學習」的學習場所，也提供在地社區親近校園，享受書香之樂。
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