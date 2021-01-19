竹市北門國小老講堂改造 變身校園小藝廊

新竹市北門國小「同心堂」建於1933年，「仿羅馬式」建築在日治時期是集會講堂，但老空間漸不敷使用，2020年北門國小獲選「教育部校園美感設計實踐計畫」，由台灣設計研究院委託在地設計團隊「黑生起司」操刀，以日治半橢圓拱窗框的「蒂芬尼藍」為主軸，讓同心堂變身校園小藝廊，可做展覽、表演甚至體育課程等多元使用，市長林智堅也訪視與孩子一起同樂。

教育處表示，北門國小同心堂原空間設備老舊，動線不佳，整個空間極為陰暗冷清，該空間去年從全台260所學校中獲選，成全國25所校園之一參與「教育部校園美感設計實踐計畫」，由設計團隊黑生起司進駐，與學校討論設計，共投入205萬元，希望一改同心堂半閒置狀態。

林智堅前往北門國小同心堂與學童一起上體能課，跑跳體驗全新空間，他說，這次改造有5大亮點，第一是環境色彩的運用，整個空間以Tiffany藍為主色調，搭配米、白、灰，照明以跳躍式排列讓學校可以彈性運用於表演、展覽；第二是磨石子地板上「北門校徽」被特別保留下來，調整了外框的色彩使其融入新設計，也更凸顯校徽承載的歷史精神。

第三是將原先80公分高的講台下降成為圓形階梯小舞台，舞台上下零距離；第四運用減法設計，創造更多收納空間，除了舞台2側可收納，還有作品展示櫃也設計成有座位與輪子推動，更加方便。

最後則是舞台後方5個圓形燈具，背後過去是日治時期放置教育敕令的「奉安櫃」，每於集會時要拿出宣讀，設計團隊透過圓框意象，希望保存歷史意義。

教育處代理處長沈靜濤說，同心堂改造以「校園博物館」為概念，透過視覺符號將兒童圈起手於眼前窺探的意象應用在設計元素中，並以高明度的色彩刺激兒童的視覺體驗，規畫多功能使用舞台，滿足空間中不同的使用情境。