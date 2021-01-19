大學冬令營收費高、強調有助甄試 教育部將糾正

不少大學校系寒假舉辦高中生營隊，教育部昨發函各大學，指出他們收到家長檢舉，部分營隊收費過高、強調參加後有助個人申請、學習歷程檔案，要求各校系避免此事。營隊若涉及招生倫理等不公情事，教育部將糾正，並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款的依據。校方也應究責相關人員，並檢討改進。

教育部表示，部分營隊涉及高額收費、過度渲染可納入學習歷程，或有助於未來個人申請等有違招生倫理情形。舉例來說，A大學教授擔任B私立高中收費營隊的講師，經查A教授不知該高中有向學生收費，但相關文宣已對外招生且收費不斐，也以B高中學生為主，嚴重影響A教授及其大學聲譽。

又如C大學進修推廣中心或系學會辦理各項活動或寒暑假營隊，過度宣傳強調可納入學習歷程檔案，甚至暗示未來參與該校個人申請入學可加分等情事；D大學教授擔任高中研習講座或參與非招生活動，過度進行招生宣傳，並不當連結學習歷程檔案與該校辦理收費性營隊或活動。

教育部表示，新課綱高中生要建置高中學習歷程檔案，未來參加大學個人申請要交第二階段備審資料，可從學生上傳到中央學習歷程的資料中勾選。所以，應避免外界對於部分大學師長與高中合作、大學系學會辦理營隊，衍生招生倫理的質疑而影響各校聲譽。

教育部表示，各大學與高中合作時，宜採多所大學對多所高中，並建議以非營利、鼓勵參與方式進行，相關活動強調以興趣探索及瞭解學群學系特色為主，避免過度連結學習歷程檔案等情事。