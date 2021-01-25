新課綱時代！未來孩子需要「未來老師」

舊課綱最後一屆學測於昨日落幕，儘管 108 新課綱倡導「發掘自己興趣特質」已成為新的升學趨勢，仍有不少學生對未來志向感到迷惘。台中清水高中因應 108 新課綱，將全校一千多名學生分為 40 多個興趣小組，由學校老師和合作的大學教授，依據專長帶領學生探索自己的興趣，發想設計這獨特制度的，正是清水高中的地科老師周漢強。於此同時，亞洲自學科技品牌 Snapask 時課問也透過提供即時問答服務、攜手學校老師合作線下講座，協助學生與家長應對新課綱。

台中清水高中地科老師周漢強設計「興趣小組」制度，帶領學生探索未來志向。 圖／吳彥鋒提供

「興趣小組」讓學生從被動變主動「新課綱的精神是『自主學習』，剛開始執行興趣小組時，學生根本不曉得自己該準備什麼，更不知道要怎麼向老師提問，但是經過一段時間的引導之後，學生會開始自己找書看、自行上網查資料，老師的角色，就是提供學習方法的建議。我們發現藉由這樣的方式，學生漸漸從被動變得主動。」周漢強表示，「現在，我們又走到了下一個階段，當學生吸收資訊後要產出什麼？這個過程的累積，就是 108 課綱所謂的『學習歷程』。」

「未來老師」要能夠引導學生思考平時擔任地科老師，到了星期五上午，周漢強就發揮第二專長，帶領「心理學」興趣小組，「我記得有個學生看了一本書，主題是如何操控別人的心理，他就做實驗，當同學感到沮喪時，他按照書上的方法去正面情緒去感染同學，然後把成效結果紀錄下來，我覺得這個過程是很珍貴的。」

周漢強認為，未來的孩子需要認識自己，及早思考未來並主動出擊，「未來老師」也需要改變傳統以講述為主的授課方式，設計任務引導學生向前跨步，同時要習慣數位工具的使用，提供學生更彈性的學習方式。

「現在有許多數位工具輔導學生學習，例如學習影片與線上家教，但我認為工具背後的『人』比工具本身更重要。『未來老師』要能夠引導學生思考，再加上即時性，要符合這兩個條件相當不容易。」

周漢強老師認為「未來老師」要能夠引導學生思考，願意接受改變。 圖／吳彥鋒提供

Snapask 時課問利用「即時解答」讓學習更有效率老師對學生的影響深刻且長遠，唸書卡關時，若有優質家教在身邊，隨時都能問，讀書效果更能顯著提升。秉持這樣的理念，Snapask 時課問以 App 連結線上家教與學生，只要拍照上傳課業問題，就能在數秒內與家教進行一對一對話，即時得到解答，提供學生個人化、不受時空限制的學習體驗。

「『未來老師』不僅是一個角色，更是一個概念，只要能藉由科技引導學生思考的角色，無論是學校老師、學習影片還是學術資料，都屬於『未來老師』的範疇。」Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵解釋。

頂尖家教循序漸進引導式教學Snapask 時課問目前在全台擁有逾 5 萬名的線上家教，均是來自學測或大考成績前 5% 的大學生，且經過「試教期」層層把關才能成為正式家教，後續 Snapask 時課問仍會定期追蹤教學狀況以篩選老師資格，平均只有不到 25% 的申請者能成為正式家教。而線上家教除了協助學生解題外，也會循序漸進教學引導，確保學生成功掌握相關概念及解題技巧，若需要圖解的題目，家教也可以拍照向學生講解。

Snapask 時課問線上家教篩選嚴格，家教需循序漸進引導，確保學生掌握相關概念及解題技巧。 圖片來源／Snapask 時課問

升學攻略講座解決家長疑問有鑑於 108 課綱上路後，許多學生和家長對於學習歷程檔案製作及如何尋找自己喜歡的科系探索感到相當茫然，Snapask 時課問也於 2020 年舉辦兩場 108 課綱升學攻略講座，邀請惠文高中圖書館主任蔡淇華、北一女中老師徐秋玲分享對新課綱的觀點，共有近百人出席參與，同時也與李明璁教授推出「不完美科系選擇學」生涯規劃課，幫助學生探索出自己的熱情與興趣，並打造最適合自己的選系計畫。此外，Snapask Academy 更設置「108 課綱」專欄，給予學生與家長最完善豐富的資訊。

Snapask 時課問舉辦 108 課綱升學攻略講座，邀請北一女中老師徐秋玲為學生與家長指點迷津。 圖片來源／Snapask 時課問

後疫情時代效率又安全的學習方式在疫情影響下，2020 年 Snapask 時課問學生用戶已增加至大約 25 萬人，學生平均問問題的時間從 30 分鐘延長到 1 小時，題目數則成長 3 到 4 倍。 Snapask 時課問旨在運用數位工具協助學生解決學習痛點，讓學生自修時間就像有個優質家教在身邊，不僅可以達到更好的學習效果，提升時間管理效率，也讓新課綱「自主學習」的精神得以落實。