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全國大學校長提議設學費調漲公式 教部：樂意討論
【110學測】
大學學費凍漲17年，教育部28、29日將於雲林科技大學舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等四大協進會、百所大學校長將一起提案建議教育部擬定「調漲學費公式」，將國內家戶可支配所得、薪資和物價水準納入公式中，各占三成到三成五，另設立過去17年凍漲的彌補機制，提升高教競爭力。
教育部對此表示，調整學費要考量整體經濟環境、弱勢家庭學生負擔、學校教學資源等因素，教育部樂見校長們在校長會議提出相關校務及財務資訊公開配套機制、調整幅度要件及公式等建議，也會與大學共同積極尋求各界共識。
教育部高教司說，現行大專校院學雜費調整都依「專科以上學校學雜費收取辦法」辦理，學校於完成校內相關資訊及研議公開程序後，經教育部審議及核定者，可辦理學雜費調整事宜。107學年有16校、108學年有兩校申請調整學費，109學年尚無學校提出申請。
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