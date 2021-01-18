服儀哏圖惹議 蘇揆「愛的教育才有溫暖」遭教師反酸

行政院長蘇貞昌15日在臉書貼哏圖表示「學生安心加外套，政府給你靠」，強調學校不准罰學生戴圍巾、添外套，引發爭議。全教總對此表示，政府在推動各種教育政策時，應該將教師視為一起努力的夥伴，而非輕率指責。政府應有的作為是讓教師群體受到足夠支持，並提供應有的資源，體貼教育現場的為難與挑戰，做為教師有力的後盾。

蘇貞昌今天受訪時，仍表示天氣冷時，教師們辛苦一點，「愛的教育才有溫暖」。全教總表示，相關政策的宣傳固然可以用輕鬆、易懂的方式傳達，但更應避免以容易引發對立、誤會的方式打擊教師的用心與士氣，如此才能真正建立溫暖的教育，健康的校園。

全教總表示，少數校園採取保守作法規範服儀，這需要政府、校園、家長、學生之間，更加深入對話，從美學素養、生活需求、校園特色、群體規範等方面思考，透過校園的機制建立共識。

全教總也說，現行體制中，從服裝儀容的委員會乃至校務會議，都納入學生、家長及教師會代表，可以經由良性的對話，周全的校園民主機制建立起規範。政府的角色，應該是積極促進校園落實機制，建立良好的制度。政府應該給予更足夠的經費、人力與資源，才能讓議題發展得更健全。

人本教育基金會則說，服儀是人權的彰顯，如今時代進步，盼讓學生有能力合宜穿著，要用教育的方法達成的教師很多，但有些教師在學校受到很大的阻力。他們想要維護學生基本權益，卻沒有足夠的校內支持；當他們對外申訴校方違法時，教育主管單位也不見得會去要求學校，需要更多公權力來支持。