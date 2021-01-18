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雲林縣國中小學生寒假比別人短 教育處曝光原因

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣4月將舉辦全中運，國中小學生屆時需停課4天，該4天課程將於本月21、22、25、26日補課，才會出現縣內學生寒假比別人短的情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣4月將舉辦全中運，國中小學生屆時需停課4天，該4天課程將於本月21、22、25、26日補課，才會出現縣內學生寒假比別人短的情形。記者陳苡葳／攝影

全國高中及國中小學21日寒假開始，不過雲林縣因4月將舉辦全國中等學校運動會，縣內各國中小學新學期有4個上課日停課，因此需補課4天、27日才放寒假。

縣府教育處指出，4月17日至22日為全中運舉辦期間，學生屆時有4個上課日需停課，經與學校討論後，調整至21、22、25、26四天補課；由於20日為109學年第一學期休業式，因此補課日將上新學期課程。

學校主任提醒，因應新學期補課，家長務必注意孩子補課時間，勿疏忽造成缺課或曠課情形；而第二學期開學日為2月17日，18日為正式上課日。

教育處表示，目前全中運仍以如期舉辦籌備中，所需防疫物資及措施已準備就緒，未來是否有異動則遵照中央流行疫情指揮中心及體育署決定。

寒假 停課 疫情

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