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北市推幼兒園英語融入式教學 幼兒園：若準備好可嘗試

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市教育局106年2月起委託台北市立大學幼兒教育學系盧雯月教授，辦理教師增能工作坊，迄今已培訓出公立及非營利幼兒園計27位種子教師。圖／台北市政府教育局
北市教育局106年2月起委託台北市立大學幼兒教育學系盧雯月教授，辦理教師增能工作坊，迄今已培訓出公立及非營利幼兒園計27位種子教師。圖／台北市政府教育局

北市政府教育局推動幼兒園英語融入式教學，民國109年共計有16所幼兒園參與本實驗計畫，教育局希望未來持續舉辦工作坊以及規劃電子書應用，非營利幼兒園則認為，師資準備好的話可以嘗試推動。

北市教育局學前教育科長吳青娟表示，台北市政府教育局推動幼兒園英語融入式教學，只要有意願的老師以及具有全民英檢初級的能力都能參與，實驗計劃第一階段會先進行20小時的增能工作坊，以解決教師們不知道什麼時候教、怎麼教的疑惑，並且必須將幼教精神放在第一位，第二階段回到各個幼兒園實作，指導委員也將前往現場觀課，給予一些建議。

由106年2月起委託台北市立大學幼兒教育學系盧雯月教授，辦理教師增能工作坊，迄今已培訓出公立及非營利幼兒園計27位種子教師。吳青娟說，避免英語融入成為英語分科教學，英語融入重視帶入英語情境、英語歌謠，並非強調單字記憶和背誦，例如，聖誕節、萬聖節帶入歌謠、裝扮，讓孩子接觸外國文化。

此次參與實驗計劃16所幼兒園中，有15所為公立幼兒園，吳青娟說，這階段推動公幼為主，也因配合工作坊承辦的大學師資人手，如果私立或非營利有意願加入，會再釋放一定的名額，因為目前並沒有要求多少比例才算是英語融入，只是希望工作坊推辦，讓更多人參與，未來將規劃電子書，讓無法參與工作坊的老師可閱讀使用。

至於，幼兒園教師人力是否影響英語融入的推動，北市吉中非營利幼兒園長許明珠說，如果老師都準備好，想要嘗試推動英語融入當然好，如果要一般老師來教當然會有點困難。

幼兒園 北市

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