行政院哏圖「政府給你靠」熱議 學生拿來造句教師搖頭

今年冬天連續低溫，行政院和閣揆蘇貞昌臉書粉專不約而同貼出同張哏圖「學生安心加外套，政府給你靠！」台中市不少教師指出，聽到有學生改成「學生安心課遲到，政府給你靠」等等這種造句方式，讓人不以為然。

台中市部分學校教師群組對行政院以及閣揆貼出的哏圖用語頗有批評，有教師指出，一、教育部及市政府都有規定，低溫時要讓學生有足夠的衣物禦寒，行政院何必多此一舉？二、「政府給你靠」這種用法很像早年流行的「只要我喜歡有什麼不可以」，很容易誤導。

也有教師說，部分學生很喜歡把「政府給你靠」拿來造句，例如「學生可安心遲到，政府給你靠」、「學生可安心零分，政府給你靠」、「不愛上課就不上，政府給你靠」讓老師哭笑不得。

日前連續幾波低溫，台中市教育局長楊振昇立即透過校長群組，要求各校以保暖為前提，可戴帽子、圍巾等禦寒衣物。教育局指出，若學校因制服問題處罰學生，教育局會介入調查。