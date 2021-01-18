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公教調薪缺教師代表 全教總將對政院發起團體協約

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
公教調薪缺教師代表，全教總16日在會員代表大會通過議案，將對行政院發起團體協約。 圖／全教總提供
公教調薪缺教師代表，全教總16日在會員代表大會通過議案，將對行政院發起團體協約。 圖／全教總提供

攸關全國軍公教薪資調整的「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺教師代表，全國教師工會總聯合會表示，他們屢次要求納入教師代表，卻得不到正面回應，16日在會員代表大會通過議案，將對行政院發起團體協約。

全教總表示，2011年到2021年間，基本工資從1萬7280元增為2萬4000元，增加38.9％；民間平均薪資從2011年的4萬5961元，到2019年的5萬3657元，則是增加了16.74％。軍公教薪水在此期間只調漲過一次3％，完全跟不上民間的平均薪資，更比不上人均GDP的成長30.17％，以及重要民生物資指數的15.75％。執政者總以「政府財政困難」為由拒絕公教調薪，卻能花大錢做各種建設、措施，顯然是把公教人員的待遇擺在最末位。

全教總認為，「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺基層公教代表是主要原因，以致此一審議機制成為「黑箱審議」，而最後都是由行政院長個人意志決定，致使軍公教調薪毫無制度可言，以致落後各種調薪數據有一大段距離。

全教總表示，他們多次倡議，但人事行政總處一再以「可以透過主管機關教育部反映」來回應，完全沒有解決問題的誠意。教育部是教育主管機關，在勞動法制上屬於「雇主」身分，而教師則是「受僱者」身分，由雇主來代表受僱者商議受僱者的薪資，不但邏輯錯亂，更是滑天下之大稽。

全教總16日會員代表大會通過議案，該會表示將依團體協約程序，向行政院提起協商。後續能否順利進行，就看蔡英文政府是認真看待「勞權」，還是只會要求他人，「說一套、做一套」的政府。

軍公教 薪資 全教總

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