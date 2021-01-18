教部推反毒「3加1減」目標學生自主拒毒率95％

行政院去年底核定「新世代反毒策略行動綱領（第二期110到113年）」，教育部表示，他們是其中「識毒策略」主政機關，為使校園藥物濫用防制成效更上一層，第二期計畫中增加「3加1減」目標，期許教育單位能將防毒工作視為己任，與相關機關團體通力合作，共為學生身心健康發展盡一份心力。

教育部表示，「3加」是指學生自覺接收到毒品危害、拒絕技巧訊息的普及率，要從目前82％逐年增加至95％；個案毒品來源情資提供檢警溯源通報比例，由60％增加至80％；以及校園藥物濫用個案輔導完成率，由70％提升至80％；「1減」則是配合新世代反毒策略第二期的重點「再犯防止推進計畫」，要減少藥物濫用學生再犯的比例。

教育部表示，第二期計畫在「識毒」部分有六個策略，包括「強化分眾分級反毒宣導」、「提升教育場域相關人員藥物濫用防制專業知能」、「加重地方政府及學校防毒責任」、「綿密毒品清查及通報網絡」、「完備個案輔導及服務網絡」及「強化家長親職教育，陪伴兒少遠離毒品」。

教育部指出，防制學生藥物濫用的積極目的是維護學生身心健康、社會適應及適性發展。在預防方面，除提供友善學習環境讓學生發揮所長外，也依據分齡、分眾原則，規畫不同的毒品防制宣導重點與模式，並透過親師生的防毒知能提升，讓所有的學生「識毒」而不要好奇「試毒」。

為防止毒品進入校園，教育部表示，在綿密清查通報網絡策略上，將持續鼓勵學校發現個案毒品來源時，情資以密件提供警方溯源，並與警察機關進行藥頭、藥腳學籍勾稽，避免這類人員以學生身分遊走於不同學校間販毒。

至於已經使用成癮物質的學生，教育部說，會盡全力輔導這些孩子留在學校體制內，因為離開學校的保護傘，將增加更多成癮風險。因此，第二期計畫要求地方教育單位主動與社福、醫療、輔導、警政及司法單位合作建置完善的服務網絡，不只提供在學學生必要的服務，對於司法安置少年，也應在兒童最佳利益考量下，提供賦歸的管道。