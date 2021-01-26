問世間情為何物？ 玩遊戲送宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》

古人是怎麼談戀愛的？古人也會有遇到渣男、婆媳問題、遠距離戀愛等像是八點檔般的感情糾紛？在作者宋怡慧的筆下，《談情說愛，古人超有哏》以另一種特別的視角觀察，古代的知名文學家、大才子們彷彿化為活生生的現代人，有七情六慾、有感情生活，不再那麼遙不可及，也窺探到一些除了文學成就以外，他們私底下的生活樣貌。

十封來自當代學生的來信，十個求學過程會遇到的愛情難題，怡慧老師的「愛情慧課室」透過十位著名古人的事蹟與流傳下來的作品，間接回答了從古至今困擾許多人的愛情課題。

文藝貴公子柳永流連花叢，愛得任性也愛得浪漫？ 理不清婆媳問題，陸游只好改當媽寶？ 清朝第一寵妻魔人沈復，有事沒事就放閃曬恩愛？ 納蘭性德號稱「女神收割機」，竟是自虐成性的抖M？ 詩仙李白瀟灑不羈，不但吃軟飯還慘被秒分手？ 就算不解風情，梁山伯也能把「護草使者」做好做滿？ 渣男始祖元稹，靠作品把自己洗白？ 秦淮名妓李香君愛得有志氣，堪稱時代新女性代表？ 牛郎織女聚少離多，談出地表最強遠距離虐戀？ 遇到史上最負心軟爛男，白素貞最後只能認賠出場？

聯合新聞網舉辦【古今愛情知多少？Q&A趣味小遊戲贈書活動】，即日起至2月14日情人節，只要動手玩下方的QA遊戲，點選下方「臉書圖案」，分享遊戲結果至個人臉書，再將臉書連結貼至本篇文章下方的FB留言區（下有範例），即可獲得抽獎資格。

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圖／取自皇冠文化臉書