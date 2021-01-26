問世間情為何物？ 玩遊戲送宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》
古人是怎麼談戀愛的？古人也會有遇到渣男、婆媳問題、遠距離戀愛等像是八點檔般的感情糾紛？在作者宋怡慧的筆下，《談情說愛，古人超有哏》以另一種特別的視角觀察，古代的知名文學家、大才子們彷彿化為活生生的現代人，有七情六慾、有感情生活，不再那麼遙不可及，也窺探到一些除了文學成就以外，他們私底下的生活樣貌。
十封來自當代學生的來信，十個求學過程會遇到的愛情難題，怡慧老師的「愛情慧課室」透過十位著名古人的事蹟與流傳下來的作品，間接回答了從古至今困擾許多人的愛情課題。
文藝貴公子柳永流連花叢，愛得任性也愛得浪漫？
理不清婆媳問題，陸游只好改當媽寶？
清朝第一寵妻魔人沈復，有事沒事就放閃曬恩愛？
納蘭性德號稱「女神收割機」，竟是自虐成性的抖M？
詩仙李白瀟灑不羈，不但吃軟飯還慘被秒分手？
就算不解風情，梁山伯也能把「護草使者」做好做滿？
渣男始祖元稹，靠作品把自己洗白？
秦淮名妓李香君愛得有志氣，堪稱時代新女性代表？
牛郎織女聚少離多，談出地表最強遠距離虐戀？
遇到史上最負心軟爛男，白素貞最後只能認賠出場？
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圖／取自皇冠文化臉書
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