快訊

中和好市多土地51億售出 專家：造鎮規模百億元起跳

全球新冠確診人數破1億大關！逾214萬人死亡

問世間情為何物？ 玩遊戲送宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》

聯合新聞網 / UDN文教
宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》。圖／皇冠文化提供
宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》。圖／皇冠文化提供

古人是怎麼談戀愛的？古人也會有遇到渣男、婆媳問題、遠距離戀愛等像是八點檔般的感情糾紛？在作者宋怡慧的筆下，《談情說愛，古人超有哏》以另一種特別的視角觀察，古代的知名文學家、大才子們彷彿化為活生生的現代人，有七情六慾、有感情生活，不再那麼遙不可及，也窺探到一些除了文學成就以外，他們私底下的生活樣貌。

十封來自當代學生的來信，十個求學過程會遇到的愛情難題，怡慧老師的「愛情慧課室」透過十位著名古人的事蹟與流傳下來的作品，間接回答了從古至今困擾許多人的愛情課題。

文藝貴公子柳永流連花叢，愛得任性也愛得浪漫？

理不清婆媳問題，陸游只好改當媽寶？

清朝第一寵妻魔人沈復，有事沒事就放閃曬恩愛？

納蘭性德號稱「女神收割機」，竟是自虐成性的抖M？

詩仙李白瀟灑不羈，不但吃軟飯還慘被秒分手？

就算不解風情，梁山伯也能把「護草使者」做好做滿？

渣男始祖元稹，靠作品把自己洗白？

秦淮名妓李香君愛得有志氣，堪稱時代新女性代表？

牛郎織女聚少離多，談出地表最強遠距離虐戀？

遇到史上最負心軟爛男，白素貞最後只能認賠出場？

聯合新聞網舉辦【古今愛情知多少？Q&A趣味小遊戲贈書活動】，即日起至2月14日情人節，只要動手玩下方的QA遊戲，點選下方「臉書圖案」，分享遊戲結果至個人臉書，再將臉書連結貼至本篇文章下方的FB留言區（下有範例），即可獲得抽獎資格。

抽獎步驟：

1. 開始玩QA趣味小遊戲。

2. 十題玩完後將分數結果按「臉書圖案」分享鍵分享到Facebook，貼文並設定公開。

3. 複製分享貼文後的臉書網址，再貼到本篇文章留言區，即可參加抽獎。

抽獎活動時間：

即日起至2月14日（情人節）。

抽獎獎品：

由皇冠出版社提供5本贈書，限寄台灣本島。

抽獎方式：

2月14日活動結束後將從在本文下方分享FB貼文連結者中，隨機抽出5名中獎者，獎品限寄台灣本島。

【玩趣味小遊戲抽書↓↓↓】

test2
test2
test2
test2
test2共5張

圖／取自皇冠文化臉書

愛情 情人節

延伸閱讀

年度暢銷書介紹超夯學習方法 「原子習慣」如何用在課室學習？

要放寒假了！書單有「素養」 在家輕鬆自學科技、藝術等9大類知識

相關新聞

問世間情為何物？ 玩遊戲送宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》

古人是怎麼談戀愛的？古人也會有遇到渣男、婆媳問題、遠距離戀愛等像是八點檔般的感情糾紛？以作者宋怡慧的筆下，《談情說愛，古人超有哏》用另一種特別的視角觀察，古代的知名文學家、大才子們彷彿化為活生生的現代人，有七情六慾、有感情生活，不再那麼遙不可及，也窺探到一些除了文學成就以外，他們私底下..

把關營養午餐 教部：將法制化

全國家長會長聯盟昨天舉行記者會表示，各地營養午餐準備與供應情形不同，目前廿二縣市有廿二種辦法，呼籲政府盡速推動營養午餐專...

爆炸巨響！明星學校國中生自製爆裂物 北市：已處分

台北市松山區某明星國中一名學生，傳出有學生利用乾燥劑將垃圾桶炸掉，爆炸聲還傳出巨大聲響，連在樓上都聽得見，此事遭爆料投訴...

桃疫情升溫課輔、營隊活動全停 家長：待在家中較心安

部桃醫護染疫擴大，至今累計15人確診，桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上緊急宣布停止學校課輔活動、營隊、社團活動全部停止。地...

家長繳的營養午餐費去哪了？教部：食材至少占7成

家長繳的營養午餐錢用在哪？全國家長會長聯盟今天上午舉行記者會，表示雙北以外的縣市營養午餐食材成本低，並指家長繳的費用用於...

兩樣情！私校獨立研究所狂退場 公校逆勢增設

私立大學「獨立研究所」撐不下去，紛紛停招，但公立大學近三年反其道而行，增設不少獨立研究所。公立大學主管表示，比起成立招收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。