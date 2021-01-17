大學學費凍漲17年 全國校長下周提議設調漲公式
大學學費凍漲17年，教育部28、29日將於雲林科技大學舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等四大協進會、百所大學校長將一起提案建議教育部擬定「調漲學費公式」，將國內家戶可支配所得、薪資和物價水準納入公式中，各占三成到三成五，另設立過去17年凍漲的彌補機制，提升高教競爭力。
國立大學校院協進會理事長、清華大學校長賀陳弘表示，我國17年來消費者物價指數成長一成九、受雇員工平均月薪增加二成七，就連蓋大樓需要的鋼筋混凝土也漲價，已讓大學教師薪資失去競爭力，校園建設、學生受教品質打折扣。教育部應把這些條件納入考量，每年訂出合理的學費調整幅度；若申請學校連續多年未調漲，也應有一定幅度來彌補。
賀陳弘強調，漲學費也能顧及公平正義，比如讓弱勢學生應繳學費一直停留在今年水準。國內健保費率也採高所得多付、貧困的人少付或不付的社會互助模式。
私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾說，教育部每年詢問各大學要不要調漲學費，調漲規定相當多，一校獎助學金支出沒超過學雜費收入的5％，不能調漲；前一年現金收支結餘超過一成五，表示錢很夠用，不能調漲； 學校有重大違規，不能調漲。
吳永乾表示，學校就算符合上述規定，還要經過由學生代表、家長代表組成的審議小組拍板。過去17年，絕大多數提案都沒過，形同學費凍漲17年。審議小組通常基於政治因素駁回提案，尤其逢選舉時，為不得罪選民，就以申請學校「師生溝通不足」等理由駁回。
大學喊漲學費，國內反對調漲的聲音也一直存在。高教工會青年行動委員會表示，我國平均每生每年學雜費為6218美元（約新台幣18.6萬元），高居全球第14名。其中私校平均學雜費7389美元，高於公校的3946美元。學生不只要負擔學費，還包括住宿費、交通費等。賀陳弘對此表示，各國民眾應繳所得稅率不同，歐洲多國稅率遠高於台灣，等於是全民支持高等教育，學費自然比較低。
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