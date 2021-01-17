快訊

彭斯臨別忠告 籲拜登政府永遠對中國保持警覺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學學費凍漲17年 全國校長下周提議設調漲公式

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部28、29日將於雲林科技大學舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等四大協進會將一起提案建議教育部擬定「調漲學費公式」。圖為台灣大學。本報資料照片
教育部28、29日將於雲林科技大學舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等四大協進會將一起提案建議教育部擬定「調漲學費公式」。圖為台灣大學。本報資料照片

大學學費凍漲17年，教育部28、29日將於雲林科技大學舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等四大協進會、百所大學校長將一起提案建議教育部擬定「調漲學費公式」，將國內家戶可支配所得、薪資和物價水準納入公式中，各占三成到三成五，另設立過去17年凍漲的彌補機制，提升高教競爭力。

國立大學校院協進會理事長、清華大學校長賀陳弘表示，我國17年來消費者物價指數成長一成九、受雇員工平均月薪增加二成七，就連蓋大樓需要的鋼筋混凝土也漲價，已讓大學教師薪資失去競爭力，校園建設、學生受教品質打折扣。教育部應把這些條件納入考量，每年訂出合理的學費調整幅度；若申請學校連續多年未調漲，也應有一定幅度來彌補。

賀陳弘強調，漲學費也能顧及公平正義，比如讓弱勢學生應繳學費一直停留在今年水準。國內健保費率也採高所得多付、貧困的人少付或不付的社會互助模式。

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾說，教育部每年詢問各大學要不要調漲學費，調漲規定相當多，一校獎助學金支出沒超過學雜費收入的5％，不能調漲；前一年現金收支結餘超過一成五，表示錢很夠用，不能調漲； 學校有重大違規，不能調漲。

吳永乾表示，學校就算符合上述規定，還要經過由學生代表、家長代表組成的審議小組拍板。過去17年，絕大多數提案都沒過，形同學費凍漲17年。審議小組通常基於政治因素駁回提案，尤其逢選舉時，為不得罪選民，就以申請學校「師生溝通不足」等理由駁回。

大學喊漲學費，國內反對調漲的聲音也一直存在。高教工會青年行動委員會表示，我國平均每生每年學雜費為6218美元（約新台幣18.6萬元），高居全球第14名。其中私校平均學雜費7389美元，高於公校的3946美元。學生不只要負擔學費，還包括住宿費、交通費等。賀陳弘對此表示，各國民眾應繳所得稅率不同，歐洲多國稅率遠高於台灣，等於是全民支持高等教育，學費自然比較低。

教育部 薪資

延伸閱讀

與復旦簽約 匈牙利擬設歐盟首座中國大學分校

立院擬19日審前瞻特別預算 不排除表決處理

大學學測22日登場 防疫規定一次看

不畏新冠疫情 日本首度大學入學共同測驗登場

相關新聞

永達荒廢多年 新任公益董事首次到校會勘著手清算校產

永達技術學院自2014年停辦至今，校地閒置長達6年以上，由於永達前董事會始終未能轉型，教育部向法院聲請解散永達董事會，兩...

本土語納必修 百所國中111年起每周加1節課

因應國家語言發展法，111學年起國一、國二生每周必修一節本土語課程，將挪移伴隨108課綱上路的彈性學習課程來上。為避免彈...

大學學費凍漲17年 全國校長下周提議設調漲公式

大學學費凍漲17年，教育部28、29日將於雲林科技大學舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等...

達德老師怨春節值班領600 校長爆淚：若不方便我可代班

彰化縣達德商工老師向媒體投訴今年不僅沒有年終獎金，農曆春節老師還要到校輪值「當守衛」，一天只有600元，讓他心中難平，校...

FUNDAY國際英語學校19日開幕 打造歐美課綱教育機構

政府推動2030雙語國家，英語將成為必備能力。智擎數位科技繼打造聽、說、讀、寫並重，成立FUNDAY國際英語學校，主打1...

行政業務太繁重？南投縣國中小校長、主任甄選 僅38人報考

南投縣國民中小學校長主任甄選今明兩天在埔里國中舉行，報考人數共38名，無人缺考，預計錄取國中校長正取1名及原住民籍增額1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。