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永達荒廢多年 新任公益董事首次到校會勘著手清算校產

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
新任永達技術學院公益董事今天首次前往永達技術學院會勘。記者陳弘逸／攝影
新任永達技術學院公益董事今天首次前往永達技術學院會勘。記者陳弘逸／攝影

永達技術學院自2014年停辦至今，校地閒置長達6年以上，由於永達前董事會始終未能轉型，教育部向法院聲請解散永達董事會，兩度訴訟皆為教育部勝訴，便組公益董事會接管學校。公益董事會今天首次前往校園場勘，並與永達前教職員座談，收集各方訴求，以利日後擬定處分校產決策。

去年12月21日組成的公益董事會，成員包括法律、會計、校務行政的專家組成，另有一名永達技術學院前教師，共15名，今天上午前往永達技術學院會勘。

由於校園空間閒置長達6年以上，校內多棟建築斑駁、黯淡，許多門窗遭破壞，部分建築地下室水淹及膝，還有校內許多電線、電力設備、冷氣等值錢的校產遭竊，若要復電恐怕還需花費上百萬才能修復，校內絕大部分都荒廢，甚至還被當成「廢墟」打卡點與攝影取景地。

一名永達前教師感嘆，過去曾帶領電焊班，轟動一時，就連前副總統連戰都來親自視察，但昔日美好光景已不復存在。對於公益董事成立一事，前教師低調不願回應，只期盼後續，校園教職員問題能有好的結果。

根據高教工會於1月14日聲明指出，永達技術學院於2014年停辦時，當年度還有高達15億多元校產，加上前董事以「轉型」為由拒絕解散歸公，讓校產不當溢流。

對此，新任永達技術學院公益董事表示，目前首要任務在於解散與清算校內財產，但今天初步場勘，可變賣的設備並不多，但永達校地，若未來處置順利，應可以滿足債權人、教職員工、師生需求。

永達技術學院是國內董事會遭全面解散的首例，公益董事如何清算校產，有望成為後續退場學校參考範例。公益董事強調，會陸續聽取債權人、教職員工與師生的訴求，期盼未來找出好的決策，來彌補先前損失，也對社會有交代。

永達技術學院校內多電線、電力設備、冷氣等值錢的校產遭竊。記者陳弘逸／攝影
永達技術學院校內多電線、電力設備、冷氣等值錢的校產遭竊。記者陳弘逸／攝影
昔日轟動永達技術學院校園的電焊班，如今卻因學校停辦而荒廢。記者陳弘逸／攝影
昔日轟動永達技術學院校園的電焊班，如今卻因學校停辦而荒廢。記者陳弘逸／攝影
校內建築絕大部分都荒廢，甚至被當成「廢墟」打卡點與攝影取景地。記者陳弘逸／攝影
校內建築絕大部分都荒廢，甚至被當成「廢墟」打卡點與攝影取景地。記者陳弘逸／攝影
校內多棟建築斑駁、黯淡，許多門窗遭破壞，部分建築地下室水淹及膝。記者陳弘逸／攝影
校內多棟建築斑駁、黯淡，許多門窗遭破壞，部分建築地下室水淹及膝。記者陳弘逸／攝影
永達技術學院校內多電線、電力設備、冷氣等值錢的校產遭竊。記者陳弘逸／攝影
永達技術學院校內多電線、電力設備、冷氣等值錢的校產遭竊。記者陳弘逸／攝影
新任永達技術學院公益董事今天首次前往永達技術學院會勘。記者陳弘逸／攝影
新任永達技術學院公益董事今天首次前往永達技術學院會勘。記者陳弘逸／攝影

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