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本土語納必修 百所國中111年起每周加1節課

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國家語言發展法規定，111學年起閩南語等本土語言納中小學必修。本報資料照片
國家語言發展法規定，111學年起閩南語等本土語言納中小學必修。本報資料照片

因應國家語言發展法，111學年起國一、國二生每周必修一節本土語課程，將挪移伴隨108課綱上路的彈性學習課程來上。為避免彈性課程遭排擠，教育部課程審議會昨天決議調整每周上課節數規範，由現行國中每周要上32到35節課，改為未來至少33節、至多35節。按教育部統計，100多所國中目前每周只上32節課，未來要「加課」多上一節。

教育部表示，課審會昨天決議，國中必修本土語文課程，七、八年級列為部定課程，每周一節；九年級列為彈性學習選修課，由學校調查學生學習意願後開課。另為保障原住民學生學習權益，學校應於九年級彈性學習課程開設原住民族語文課程，每周至少一節。

國中必修本土語文課程，七、八年級列為部定課程，將排擠彈性學習課程。因此課審會昨天做出決議，為保障國中七、八年級每周仍有至少三節彈性學習課程，七、八年級彈性學習課程每周節數修正為「三到五節」 ，學習總節數修正為「33到35節」。

111學年起國小和高中也要必修本土語。教育部表示，國小每個年級都必修本土語文，列為部定課程，每周一節。高中生則要必修兩學分，各校還可依照學生學習需求，在校訂課程中規畫四學分課程，供學生選修。

教育部也說，本土語教學不只由老師來做，鼓勵家長一起投入。昨天修改新課綱規定，本土語除在各學習階段開設部定課程外，各校也應鼓勵家長，形成學習社群，支持學生在課後學習與應用本土語。

文化部表示，學校教育是推動國家語言發展法的重要關鍵，但非唯一環節，各部會及地方機關也要共同投入，包括強化公共服務、營造友善使用環境、加強大眾傳播、獎勵及製作多元出版品與視聽內容，以及補助、獎勵法人及民間推廣等措施。

教育部 國家語言 108課綱

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