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FUNDAY國際英語學校19日開幕 打造歐美課綱教育機構

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
FUNDAY國際英語學校下周二（19日）正式開幕。圖／FUNDAY國際英語學校提供
FUNDAY國際英語學校下周二（19日）正式開幕。圖／FUNDAY國際英語學校提供

政府推動2030雙語國家，英語將成為必備能力。智擎數位科技繼打造聽、說、讀、寫並重，成立FUNDAY國際英語學校，主打10至16歲學生，以全英語教授文學、數學、自然、與社會科目進行互動討論、小組辯論，專案研究的教學方式， 深度內化學員的第二外語語感邏輯，培養獨立思考、自主學習的能力。

FUNDAY國際英語學校下周二（19）日將舉辦開幕剪綵儀式。FUNDAY國際英語學校創辦人王堯漢擁有十年以上英語教學資歷，王堯漢表示，中文是從各種民族在不同朝代之中，不斷進行融合轉化的一種語言，一句話的表達可以有數種方式，被譽為世界上文法最複雜的語言之一。

王堯漢分析，中文語系者學習英文時，最常遇到文法邏輯的問題，一般學校所使用的文法填鴨式教學，若不加上文化層面的解說，較難讓學生理解文法的差異，與英語使用者認知截然不同。

為能讓學生深化學習，王堯漢表示，FUNDAY英語教育師資擁有中、英雙母語能力，並有國外求學經驗，以透過「同理心」對不同程度的學員進行輔導，並透過互動討論方式，讓學員自主表達，也鼓勵學生主動發言，加深對英語文法的認知和學習興趣。

FUNDAY英語教育由線上走到線下，學員族群也從成人及社會人士擴展到正適學齡期的青少年族群，也是業界第一家引進歐美課綱的教育機構，以小班精英制補教系統，將師生比控制在1：6，實現互動、實作及講述並重的班級營造。

王堯漢指出，FUNDAY英語教育課程比照美國現行教育制度，以學科內容與語言整合教學法（CLIL）為理論基礎，結合沈浸式學習法，延長學員在英語環境的時間，並採用美國共同核心州立標準計劃 (Common Core State Standards Initiative)，提供10至16歲的學子全美式教育環境。

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