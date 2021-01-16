行政業務太繁重？南投縣國中小校長、主任甄選 僅38人報考

南投縣國民中小學校長主任甄選今明兩天在埔里國中舉行，報考人數共38名，無人缺考，預計錄取國中校長正取1名及原住民籍增額1名、國中主任6名、國小主任20名。副縣長陳正昇巡視考場為考生加油，期待他們將來擔任校長、主任後，落實教育為南投縣培育更多優秀子弟。

陳正昇今天一早7點便進入埔里國中闈場勾選試題，隨後由教育處長陸正威、人事處長李政憲陪同一起巡視考場為考生加油，慰問試務人員辛勞。

陳正昇說，由於學校行政事務繁雜，有主任資格的教師兼任行政職務意願低落，因此主任甄選，薦考生無須考筆試，但限定參加薦送甄選者經儲訓後，需回原推薦學校服務滿3年才可申請介聘，為求甄選作業公正公開，縣府延聘北、中、南教育專家、學者擔任命題委員及口試委員進入闈場出題，過程嚴謹，希望甄試順利圓滿。

甄選考試分別為16日的筆試及17日的口試，錄取國中校長正取1名及原住民籍增額1名、國中主任6名、國小主任20名，其中國中小主任甄選分為一般甄選及薦送甄選，一般甄選分2階段，第1階段採積分及筆試成績，占總成績65%，第2階段口試占總成績35%；薦送甄選的積分占總成績55%，口試占總成績45%。

教育處長陸正威說，希望透過甄選，讓新任校長主任具備新的教育思想，帶動教育理念的革新，讓學生獲得更好的教育，他犧牲假期進修精進，也希望帶動教師進修的風氣。