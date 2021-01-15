快訊

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

泰羽賽／連兩戰打不到30分鐘 戴資穎速勝李文珊晉四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私立高職力拚轉型！東方工商停招一年「起死回生」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
東方工商為109學年度停招、110學年度復招的學校。示意圖／聯合報系資料照
東方工商為109學年度停招、110學年度復招的學校。示意圖／聯合報系資料照

「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今正式公告，私校部分比起去年，今年多增加了兩所，分別是第一類優免招生學校新加入的私立東方工商，第二類優免招生學校則是新加入私立華興中學；其中東方工商，其實為109學年度停招、110學年度復招的學校。

東方工商鄰近捷運站，交通便利且位於信義路四段的市中心，地理位置方便，但去年仍不敵少子化，決定停招一年，目前全校學生連同進修部只剩110人，此次復招，若是全額招滿可為學校增加160人。

對於招生情況「起死回生」，東方工商表示，曾看到許多私立學校轉型不成功的案例，去年才打算停招一年，為的是思考學校如何轉型，預計今年將與技專院校結盟，朝健康課程發展，像是在餐飲科加入檢驗科目及健康護理概念，讓學生學習規劃營養餐、老人餐、小孩餐等，與他校餐飲科作出區隔。

另外，東方工商表示，長照議題正夯，現有護理學校也已飽和，預計朝健康飲食、運動養生等方面發展，未來可轉向為健康管理的類科，希望能藉由特色課程吸引學生入學意願。

健康管理 中東 捷運

延伸閱讀

瞄準Podcast爆發成長 KKBOX轉型聲音社群平台

行動辦公 貿協大秀軟實力

正淩今年拚兩位數成長

輔英科大競技啦啦隊戰績彪炳 唯一綠葉隊員減重轉型男

相關新聞

私立高職力拚轉型！東方工商停招一年「起死回生」

「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今正式公告，私校部分比起去年，今年多增加了兩所，分別是第一類優免招生學...

蘇貞昌：最知天冷痛苦各校不准禁止學生增添禦寒衣物

根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物，但據台灣青年民主協會調查，卻有8成4學校違反規定。行政...

國中生看過來！高中優免入學簡章出爐 招生逾4000名額

「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今日起正式公告，台北市教育局指出，高中優免入學第一類優免招生學校採完全...

學生贏！ 訴願公告前發畢業證書 東華大學：罰款仍要繳

國立東華大學前學生會會長許冠澤，因抗議東華對學生機車違停規定，刻意不繳清罰款，畢業證書遭學校扣住，差點影響研究所註冊。他...

縣市合併教育資源相互拉扯失衡 非法定社福支出成預算黑洞

六都10年來無不大力挹注教育和社福預算，但教育現場仍面臨城鄉差距，大校動輒上千人，偏鄉小校僅零星個位數，「不山不市」區域的學校資源被明顯稀釋；每逢選舉，縣市長爭相加碼非法定的社福支出討好選民，卻埋下地方財政黑洞，排擠其他預算支出。

學生天冷加暖衣 教部下通令：不得限「幾度」才能穿

近來天冷屢跌破10度低溫，學生單穿校服容易著涼，根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物，但據台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。