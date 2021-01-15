聽新聞
test
0:00 / 0:00
私立高職力拚轉型！東方工商停招一年「起死回生」
【110學測】
「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今正式公告，私校部分比起去年，今年多增加了兩所，分別是第一類優免招生學校新加入的私立東方工商，第二類優免招生學校則是新加入私立華興中學；其中東方工商，其實為109學年度停招、110學年度復招的學校。
東方工商鄰近捷運站，交通便利且位於信義路四段的市中心，地理位置方便，但去年仍不敵少子化，決定停招一年，目前全校學生連同進修部只剩110人，此次復招，若是全額招滿可為學校增加160人。
對於招生情況「起死回生」，東方工商表示，曾看到許多私立學校轉型不成功的案例，去年才打算停招一年，為的是思考學校如何轉型，預計今年將與技專院校結盟，朝健康課程發展，像是在餐飲科加入檢驗科目及健康護理概念，讓學生學習規劃營養餐、老人餐、小孩餐等，與他校餐飲科作出區隔。
另外，東方工商表示，長照議題正夯，現有護理學校也已飽和，預計朝健康飲食、運動養生等方面發展，未來可轉向為健康管理的類科，希望能藉由特色課程吸引學生入學意願。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言