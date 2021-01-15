東華大學在訴願公告前還學生畢業證書 教育部回應了

國立東華大學前學生會會長許冠澤，因抗議東華對學生機車違停規定，刻意不繳清罰款，遭校方以未完成離校手續為由，拒絕給予畢業證書。學生向教育部提訴願，原定訴願結果本月出爐，東華大學在教育部訴願會裁定前收手，日前發公文要許冠澤盡速返校領取學士學位證書。教育部表示，有關民眾訴願，仍將於完成訴願審議後回復訴願者訴願結果。

許冠澤在臉書坦言「五味雜陳」，東華選擇在「訴願結果公告前夕」才讓步，理由是東華知道自己理虧、敗訴的機率極高。這紙公文證明學生即使不辦理離校手續，完成畢業條件就應該拿到畢業證書。他也呼籲東華與全台灣所有大學畢業生，只要達到「學位授予法」所要求的畢業條件，不用辦理離校手續就應該去領畢業證書，學校拒絕就走行政救濟，大家自己的權利要靠自己保障。

教育部則表示，依「學位授予法」第5條規定，學生依法修業期滿，修滿應修學分，有實習年限者，實習完畢，並符合畢業條件，經考核成績合格者，即由大學授予學士學位。另參照釋字第563號解釋，大學為確保學位授予具備一定之水準，於合理及必要之範圍內，訂定有關取得學位資格條件，但這項資格條件須與維持學術品質、健全學生人格發展有適切關連。

東華大學前學生會長許冠澤等3名學生「以身試法」，卻落得領無畢業證書的下場。教育部表示，學生如未完備校內離校手續，衍生財產管理或其他權利義務關係爭議，學校站在教育單位立場，應優先採輔導或導正方式，經輔導或導正無效後，學校才能依相關法令求償或採取其他必要作為，以維護校園管理。