蘇貞昌：最知天冷痛苦各校不准禁止學生增添禦寒衣物

根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物，但據台灣青年民主協會調查，卻有8成4學校違反規定。行政院長蘇貞昌今在臉書表示，沒有頭髮的人最知道天氣冷有多痛苦，他已要求各校不准禁止學生增添禦寒衣物，並列入相關考核補助參據。

教育部國教署今通函全國各縣市政府以及教育局，以及各國立高中，強調應由學生主觀感受判定天氣冷熱感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。

蘇貞昌則在臉書上表示，會冷就加外套，政府給你靠，沒有頭髮的人最知道天氣冷有多痛苦，根據教育部去年新修訂的國小、國中、高中「訂定學生服裝儀容規定之原則」，學校依法不該限制學生增添制服外的禦寒衣物，這包含外套、手套、圍巾、帽子。

蘇貞昌說，這幾天寒流接連襲台，連大人出門都要加掛圍巾帽子，何況學生，請所有同學安心穿暖、不要冷到，他已要求教育部今天函文到各縣市教育主管機關、各公私立中學校，要求落實這項規定，各校不准禁止學生增添禦寒衣物，並列入相關考核補助參據。