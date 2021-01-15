為學生著想 東華將給前學生會長畢業證書、持續討罰款
國立東華大學學生會前會長許冠澤未繳清在校違規停車罰款，畢業證書遭校方扣住，他表示為抗議機車違停罰錢規定不合理才拒繳，向教育部提訴願，校方近日發公文要許冠澤返校領取學士學位證書。校長趙涵㨗今天表示，為學生著想才發證書，仍會追繳欠款。並說，條文非他所訂，要修改他也沒意見，但「（許）需要用欠百張罰單來表達理念嗎？」
許冠澤曾環島反黑箱課綱，去年從東華大學畢業，考上台大城鄉所，但在校期間因違規停車、違規行駛、停車逾時和未貼車證等行為被開出上百張罰單，每張罰單100到300元不等，總罰金高達上萬元，他因有約6000元未繳清，沒辦妥離校手續，校方不發給畢業證書，改以畢業證明書代替。
許冠澤與東華大學打行政官司，以無法註冊台大城鄉所為由，向台北高等行政法院聲請假處分，一審裁准，二審認定許已入學，不符假處分要件；學生也向教育部提訴願，原定訴願結果本月出爐，東華大學在結果出爐前，近日同意許返校領畢業證書。
校長趙涵捷今天受訪時表示，「訴願是訴願，畢業證書是畢業證書」，一碼規一碼，發給畢業證書是為學生就業、求學福利著想，欠款還是會持續追討。
趙涵㨗表示，學校違停罰款的條文不是他訂的，他只是執行既有的政策，對於學生堅持的事情，他個人沒有任何意見，校內也正開會討論條文內容。
他說，原本學校規定未繳清違停罰款就註銷下學期停車證，是學生提出畢業前結清就好，學校也修改規定，此外，學校也有愛校服務等措施可折抵罰金，學生不利用，以拒繳來「表達理念」，難道「一定要欠百張罰單才能表達理念嗎？」
不少教育界人士擔心，若不繳清欠款仍能取得畢業證書，會不會造成學生有樣學樣？趙涵㨗說，現在法律確實對於「不當聯結」比較嚴謹，但不只罰款未繳清，像是在學校圖書館借書未還、教職員校產未點交完畢等，究竟算不算「不當聯結」，恐怕教育部必須好好找各校共同坐下來討論、思考。
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