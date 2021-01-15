快訊

今日境外+1！印尼籍男漁工來台確診 出關前採檢被揪出

周六下半天北台灣就變天！強冷氣團挾雨襲台 低溫探7度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中生看過來！高中優免入學簡章出爐 招生逾4000名額

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今日起正式公告。本報資料照片
「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今日起正式公告。本報資料照片

「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今日起正式公告，台北市教育局指出，高中優免入學第一類優免招生學校採完全免試，共有18所私校，1774個招生名額；第二類優免招生學校超額比序與基北區免試入學相同，採用108方案，共有27所公校，7所私校，2548個招生名額。

教育局表示，第一類優免因超額時不進行比序，將以公開抽籤方式決定分發序，所有報名學生於簡章規定時間至招生學校辦理登記，進行公開抽籤取得分發序後，再參加撕榜及報到作業。

教育局表示，第二類優免招生學校超額比序採用108方案，採單一志願選填，進行超額比序後，以招生名額2倍公告分發序名單，名單內學生再按照招生學校公告之分發序，於簡章規定時間至指定地點辦理現場登記、撕榜、報到作業。

相比109學年度第一類優免提供2,068個招生名額、第二類優先免試提供2,485個招生名額，今年減少200逾個名額，教育局表示，減少部分多為私立學校，可能是招生策略不同所致。簡章可至優先免試入學委員會網站查詢（ http://110priorefa.tp.edu.tw ）。

教育局 免試入學 北市

延伸閱讀

貴族學校狼師教室內偷拍遭解聘 北市教育局：無須恐慌

新北某國小畢旅38人食物中毒 教育局：吃冰引起不適

避免教師甄試黑幕！北市教育局首度辦理高中教師聯甄

基隆新移民、低收入女高中生 希望入學方案錄取台大

相關新聞

學生天冷加暖衣 教部下通令：不得限「幾度」才能穿

近來天冷屢跌破10度低溫，學生單穿校服容易著涼，根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物，但據台...

學生贏！ 訴願公告前發畢業證書 東華大學：罰款仍要繳

國立東華大學前學生會會長許冠澤，因抗議東華對學生機車違停規定，刻意不繳清罰款，畢業證書遭學校扣住，差點影響研究所註冊。他...

青民協調查8成4學校禁添外衣 教官斥「去教育部上課」

近來日夜溫差大，根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物。但據台灣青年民主協會初步調查，在853...

國中生看過來！高中優免入學簡章出爐 招生逾4000名額

「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今日起正式公告，台北市教育局指出，高中優免入學第一類優免招生學校採完全...

縣市合併教育資源相互拉扯失衡 非法定社福支出成預算黑洞

六都10年來無不大力挹注教育和社福預算，但教育現場仍面臨城鄉差距，大校動輒上千人，偏鄉小校僅零星個位數，「不山不市」區域的學校資源被明顯稀釋；每逢選舉，縣市長爭相加碼非法定的社福支出討好選民，卻埋下地方財政黑洞，排擠其他預算支出。

110高中免試名額比去年少近7千人 完全免試名額首破萬

教育部今天公告110學年高中學校免試入學招生簡章，全台共21萬660個名額，占核定招生總名額91.42%，各就學區都達8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。