國中生看過來！高中優免入學簡章出爐 招生逾4000名額

「台北市110學年度高級中等學校優先免試入學」簡章今日起正式公告，台北市教育局指出，高中優免入學第一類優免招生學校採完全免試，共有18所私校，1774個招生名額；第二類優免招生學校超額比序與基北區免試入學相同，採用108方案，共有27所公校，7所私校，2548個招生名額。

教育局表示，第一類優免因超額時不進行比序，將以公開抽籤方式決定分發序，所有報名學生於簡章規定時間至招生學校辦理登記，進行公開抽籤取得分發序後，再參加撕榜及報到作業。

教育局表示，第二類優免招生學校超額比序採用108方案，採單一志願選填，進行超額比序後，以招生名額2倍公告分發序名單，名單內學生再按照招生學校公告之分發序，於簡章規定時間至指定地點辦理現場登記、撕榜、報到作業。

相比109學年度第一類優免提供2,068個招生名額、第二類優先免試提供2,485個招生名額，今年減少200逾個名額，教育局表示，減少部分多為私立學校，可能是招生策略不同所致。簡章可至優先免試入學委員會網站查詢（ http://110priorefa.tp.edu.tw ）。