學生贏！ 訴願公告前發畢業證書 東華大學：罰款仍要繳

國立東華大學前學生會會長許冠澤，因抗議東華對學生機車違停規定，刻意不繳清罰款，畢業證書遭學校扣住，差點影響研究所註冊。他與東華大學打行政官司，一審裁准，二審認定許已入學，不符假處分要件，學生向教育部提訴願，原定訴願結果本月出爐，東華大學卻在教育部訴願會裁定前收手，日前發公文要許冠澤盡速返校領取學士學位證書。

對此，東華大學校長趙涵捷受訪時表示，「訴願是訴願，畢業證書是畢業證書」，一碼事規一碼，對於學生堅持的事情，他個人完全沒有任何意見，條文也非他所訂，目前校內也在重新開會討論條文內容。至於學生違規欠款，學校仍會持續追繳。

許冠澤去年是東華大學應屆畢業生，過去長期跟東華大學校方溝通校內機車違停罰錢不合理規定，卻溝通無效，他與另2名學生拒繳罰金，校方卻不准他們辦離校手續，也不發給他們畢業證書。

許冠澤事後他以無法註冊台大城鄉所，向台北高等行政法院聲請假處分，一審裁准，二審認定許已入學，不符假處分要件，東華抗告有理由，裁定駁回聲請，3位受害學生也因此向教育部提起訴願。

不過在訴願結果公告前夕，東華大學同意學生回校領取畢業證書。許冠澤在臉書坦言「五味雜陳」，東華選擇在「訴願結果公告前夕」才讓步，理由是東華知道自己理虧、敗訴的機率極高，如果敗訴他們就得修改校內學則，相關違法規定都要廢止，但發出畢業證書，兩造雙方爭執的「爭點」就消失了，教育部訴願勢必就會做出「程序不受理」的決定。如此一來，東華就能繼續讓違法的規定維持原樣，還能假裝「大人有大量」保住面子。

許冠澤表示，這紙公文證明學生即使不辦理離校手續，完成畢業條件就應該拿到畢業證書。他也呼籲東華與全台灣所有大學畢業生，只要達到「學位授予法」所要求的畢業條件，不用辦理離校手續就應該去領畢業證書，學校拒絕就走行政救濟，大家自己的權利要靠自己保障。至於罰款，他會用最適當的方式處理。

東華大學前學生會長許冠澤等3名學生「以身試法」，因在校內違規行駛、違規停車、未貼車證等多原因被開單，未繳違規金額在1萬多元到200元間，並因此未辦妥離校手續。許冠澤表示，根據東華近三年來學校收入分析，每年違規罰款收入在283萬至525萬之間，一所只有一萬人的學校，罰款收入如何達到這個數字？罰款金額怎麼衡量與訂定？這些錢收去哪、怎麼使用？這些事項從來沒有交代清楚。