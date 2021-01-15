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學生天冷加暖衣 教部下通令：不得限「幾度」才能穿

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物。本報資料照片
根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物。本報資料照片

近來天冷屢跌破10度低溫，學生單穿校服容易著涼，根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物，但據台灣青年民主協會調查，卻有8成4學校違反規定。教育部國教署今通函全國各縣市政府以及教育局，以及各國立高中，強調應由學生主觀感受判定天氣冷熱感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。

教育部去年8月修改「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，學生可依個人對天氣冷熱的感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。且天氣寒冷時，學校應開放學生在校服「內」及「外」都可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等，國中、國小也同步跟進。

規範上路近半年，卻有不少學校實務上未依法執行，比如限制溫度才能添衣，或限制保暖衣物的顏色，甚至有教官在朝會時喝斥學生「若要依照教育部的規定，請去教育部上課」，也有台東的高中生反映課間想穿禦寒衣物，卻遭體育老師罰伏地挺身。

國教署今發布公文表示，考量不同學生對天氣冷、熱感受，以及身體狀況可能存有明顯個別差異，學校不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定，並且若有「統一換季時間」，依規定學校不應限制學生選擇穿著長短袖校服。

國教署表示，請各地方政府督導所主管學校，即刻檢視校內規範是否有與規定扞格處，並依規定修整，也要盤整仍需修正校內規範的學校，督導並確保學校實務執行時未違反相關法規。

國教署也提醒，依「國民教育法」第20條規定，學生對學校有關其個人之管教措施，認為違法或不當致損害其權益者，由法定代理人以書面代為向學校提出申訴，不服學校申訴決定，可向學校所在地主管機關提出再申訴。

教育部國教署今通函全國各縣市政府以及教育局，以及各國立高中，強調應由學生主觀感受判定天氣冷熱感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。圖／取自國教署公文
教育部國教署今通函全國各縣市政府以及教育局，以及各國立高中，強調應由學生主觀感受判定天氣冷熱感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。圖／取自國教署公文
教育部國教署今通函全國各縣市政府以及教育局，以及各國立高中，強調應由學生主觀感受判定天氣冷熱感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。圖／取自國教署公文
教育部國教署今通函全國各縣市政府以及教育局，以及各國立高中，強調應由學生主觀感受判定天氣冷熱感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。圖／取自國教署公文

教育部 保暖

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