學生天冷加暖衣 教部下通令：不得限「幾度」才能穿

近來天冷屢跌破10度低溫，學生單穿校服容易著涼，根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物，但據台灣青年民主協會調查，卻有8成4學校違反規定。教育部國教署今通函全國各縣市政府以及教育局，以及各國立高中，強調應由學生主觀感受判定天氣冷熱感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。

教育部去年8月修改「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，學生可依個人對天氣冷熱的感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。且天氣寒冷時，學校應開放學生在校服「內」及「外」都可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等，國中、國小也同步跟進。

規範上路近半年，卻有不少學校實務上未依法執行，比如限制溫度才能添衣，或限制保暖衣物的顏色，甚至有教官在朝會時喝斥學生「若要依照教育部的規定，請去教育部上課」，也有台東的高中生反映課間想穿禦寒衣物，卻遭體育老師罰伏地挺身。

國教署今發布公文表示，考量不同學生對天氣冷、熱感受，以及身體狀況可能存有明顯個別差異，學校不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定，並且若有「統一換季時間」，依規定學校不應限制學生選擇穿著長短袖校服。

國教署表示，請各地方政府督導所主管學校，即刻檢視校內規範是否有與規定扞格處，並依規定修整，也要盤整仍需修正校內規範的學校，督導並確保學校實務執行時未違反相關法規。