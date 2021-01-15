110高中免試名額比去年少近7千人 完全免試名額首破萬
教育部今天公告110學年高中學校免試入學招生簡章，全台共21萬660個名額，占核定招生總名額91.42%，各就學區都達85%以上免試入學名額。受少子化衝擊，全台各校陸續減班、停招，這學年名額比上一學年少6876名。不過，今年高中職完全免試入學名額增加到1萬1811名，首度破萬，共有90所公、私立學校參與。
教育部表示，今年6月17日將公告實際招生名額，7月6日放榜，7月8日報到。國教署持續推動高級中等學校免試入學制度，提供「量足、質優、多元化」的就學機會供學生適性選擇。包括分區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試（不含實用技能班、建教合作班）等入學管道。
110學年度全國總招生名額23萬434人，較去年減少8122名。其中，免試入學招生名額21萬660名，較去年減少6876位，占核定招生總名額91.42%。其餘9%則是各校特色招生、藝才班、特教生等管道。
而在免試入學名額中，教育部110學年度擴大試辦高中完全免試入學，此入學方式不採計國中教育會考成績，招生名額從109學年度的8494名，110學年度增加到1萬1811名，共有90所學校參與，包含公立51所、私立39所，私校較去年大增20所。
有教育部官員指出，學校若採完全免試入學管道，學生在5月底就可定位，不少非山非市的公校，或是私立學校會採此管道「保底」。若登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；若學校完全免試入學名額未招滿，也可保留招生名額參與7月的「大免」，對學生入學、學校招生來說，都提供了更多元的管道機會。
國教署指出，各就學區招生簡章，包括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、超額比序方式及重要日程等訊息，即日起可到各就學區免試入學委員會主委學校網站免費下載，也可上110年國中畢業生適性入學宣導網站，連結到各直轄市、縣（市）12年國教網查詢。
為輔導學生適性入學，並讓學生熟悉所在就學區超額比序項目積分採計方式，國教署說，各區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，希望透過今年1月及4月兩階段學生志願選填結果，搭配上述適性入學宣導網站，以及導師、輔導老師與家長共同討論，協助學生瞭解所填志願校科的學習內容，以及未來發展與志願相符程度。
國教署也說，為維護大陸地區東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校學生就學權益，將延續上一學年作法，由台商子女學校分向各區集體報名，依學生所在戶籍，向戶籍所在地就學區申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，助學生選擇理想的高級中等學校就讀。
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