110高中免試名額比去年少近7千人 完全免試名額首破萬

教育部今天公告110學年高中學校免試入學招生簡章，全台共21萬660個名額，占核定招生總名額91.42%，各就學區都達85%以上免試入學名額。受少子化衝擊，全台各校陸續減班、停招，這學年名額比上一學年少6876名。不過，今年高中職完全免試入學名額增加到1萬1811名，首度破萬，共有90所公、私立學校參與。

教育部表示，今年6月17日將公告實際招生名額，7月6日放榜，7月8日報到。國教署持續推動高級中等學校免試入學制度，提供「量足、質優、多元化」的就學機會供學生適性選擇。包括分區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試（不含實用技能班、建教合作班）等入學管道。

110學年度全國總招生名額23萬434人，較去年減少8122名。其中，免試入學招生名額21萬660名，較去年減少6876位，占核定招生總名額91.42%。其餘9%則是各校特色招生、藝才班、特教生等管道。

而在免試入學名額中，教育部110學年度擴大試辦高中完全免試入學，此入學方式不採計國中教育會考成績，招生名額從109學年度的8494名，110學年度增加到1萬1811名，共有90所學校參與，包含公立51所、私立39所，私校較去年大增20所。

有教育部官員指出，學校若採完全免試入學管道，學生在5月底就可定位，不少非山非市的公校，或是私立學校會採此管道「保底」。若登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；若學校完全免試入學名額未招滿，也可保留招生名額參與7月的「大免」，對學生入學、學校招生來說，都提供了更多元的管道機會。

國教署指出，各就學區招生簡章，包括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、超額比序方式及重要日程等訊息，即日起可到各就學區免試入學委員會主委學校網站免費下載，也可上110年國中畢業生適性入學宣導網站，連結到各直轄市、縣（市）12年國教網查詢。

為輔導學生適性入學，並讓學生熟悉所在就學區超額比序項目積分採計方式，國教署說，各區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，希望透過今年1月及4月兩階段學生志願選填結果，搭配上述適性入學宣導網站，以及導師、輔導老師與家長共同討論，協助學生瞭解所填志願校科的學習內容，以及未來發展與志願相符程度。