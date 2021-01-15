青民協調查8成4學校禁添外衣 教官斥「去教育部上課」

近來日夜溫差大，根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物。但據台灣青年民主協會初步調查，在853間公私立國中小、高中職中，有8成學校限制學生戴圍巾須事先申請、禁止戴毛帽、手套，違反教育部的服儀原則，其中新竹高工教官更在朝會時喝斥學生「若要依照教育部的規定，請去教育部上課」。

教育部國教署日前表示，只要學生主觀覺得寒冷，學校就應開放校服內外均可加穿保暖衣物，若學校禁止，就是違反規定，會對學校行政指導，若查學校確有違法，公立學校將列入校長成績考核，私立學校則列入獎勵或補助參考。

教育部去年8月修改「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，學生可依個人對天氣冷熱的感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。且天氣寒冷時，學校應開放學生在校服「內」及「外」都可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等，國中、國小也同步跟進。

台灣青年民主協會近日發布線上調查，共有1438名學生填寫，涵蓋853間公私立國中小、高中職。違反教育部規定的學校達84.3%。其中有54%學校，無論溫度多低皆禁止學生將保暖衣物穿於校服外，羽絨衣、大衣等皆須塞到校服外套內；另外30%學校則是設定，於特定氣溫時，才開放將保暖衣物外穿。

圍巾部分，有屏榮中學、仰德高中國中部、慧燈中學、慈大附中完全禁止攜帶；聖功女中戴圍巾須事先申請、曉明女中限白、私立復興實中限藍黑、靜修高中限黑白、金陵女中限黑白、淡江高中及聖心女中限單色、華盛頓中學、新民高中則要求圍巾必須塞到衣服或外套裡面、曙光女中則限制只能買學校圍巾。

毛帽部分，士林高商、衛理女中、三光國中、中華藝術學校、慈大附中完全禁止；保暖衣物部分，南光高中羽絨衣限素色、崇光高中保暖衣物限黑白、恆毅高中帽 T 限黑白灰深藍、新竹高工禁止穿帽T；靜修女中更要求女學生無論如何要穿裙裝，也有台東的高中學生反映穿禦寒衣物遭體育老師罰伏地挺身。

台灣青年民主協會副理長何蔚慈表示，學生對於學校違法情況習以為常、充滿無力感，學生會依法爭取相關權益更是直接遭到學校各式打壓、威脅，學校要求學生在學校要好好遵守校規，但請這些學校捫心自問，自己是不是有遵守主管機關的規定？

何蔚慈呼籲，不論是服儀問題，或是過去學生爭取免早自習、第八節上正課等，教育部雖有正面回應，但主管機關仍採被動立場，等學生申訴才願意處理。

何蔚慈強調，國教署應更積極去檢視各校規定是否符合法規，青民協也會將表單內容交給教育部國教署，請教育部加強督導。