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安能亞太與中壇國小啟動太陽光電計畫 扎根綠能教育

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
安能亞太公司總經理韋名凱（右）與中壇國小校長邱明智（左）代表簽約，立委邱議瑩（中）見證，將協助架置1500片太陽能板模組，活化校園閒置屋頂與停車棚，並將綠能教育帶入校園。記者徐如宜／攝影
安能亞太公司總經理韋名凱（右）與中壇國小校長邱明智（左）代表簽約，立委邱議瑩（中）見證，將協助架置1500片太陽能板模組，活化校園閒置屋頂與停車棚，並將綠能教育帶入校園。記者徐如宜／攝影

外商安能亞太公司今天宣布在高雄市美濃區中壇國小啟動「綠能校園」計畫，正式於台灣投入首個太陽光電專案。安能亞太公司總經理韋名凱與中壇國小校長邱明智代表簽約，立委邱議瑩見證，將協助架置1500片太陽能板模組，活化校園閒置屋頂與停車棚，並將綠能教育帶入校園。

「安能集團EnBW AG」是歐洲與德國最大電業集團及公有控股企業之一，子公司安能亞太EnBW Asia Pacific以台灣為亞太區據點，積極加入台灣能源轉型的行列。2018年投入台灣目前最大的開發中離岸風場海鼎離岸風電計畫開發，協助供應鏈升級、培育在地人才。這次與中壇國小合作的綠能校園計畫，代表在台的再生能源業務擴至太陽光電領域。

安能亞太總經理韋名凱表示，在台灣綠能發展的現況，政府除了輔導推動離岸風電專案開發，也全面推動太陽光電，公司認為在綠能校園方面可以優先提供協助，執行永續減碳、關懷偏鄉及綠能教育向下扎根。讓學童從認識、學習到啟發，從小認識再生能源對環境的友善及永續，並激發學習興趣。

高雄日照量充足，平均年日照時數超過2100小時，是發展太陽能光電的極佳場域。安能亞太指出，將投資2500萬、使用約1500片太陽能板模組，架設在中壇國小綠校舍屋頂與停車棚，裝置容量上達499峰瓩kWp，計畫在今1年上半年完工併網，發電全額將躉售給台電，預計每年發電量約60萬度電，並可減少300公噸碳排放量，相當於大安森林公園一整年的樹木減碳量。

邱明智表示，簽約期程20年，安能亞太將固定比例回饋學校。安能亞太今天並提供25萬元回饋金，作為中壇國小教育發展基金，未來也將安排參訪行程讓師生搭乘綠色巴士，參觀台電電幻一號所、太陽光電模組廠或各類型的再生能源案場，鼓勵學童從小認識再生能源，建立環境永續的觀念。

安能亞太公司總經理韋名凱（右）與中壇國小校長邱明智（左）代表簽約，立委邱議瑩（中）見證，將協助架置1500片太陽能板模組，活化校園閒置屋頂與停車棚，並將綠能教育帶入校園。記者徐如宜／攝影
安能亞太公司總經理韋名凱（右）與中壇國小校長邱明智（左）代表簽約，立委邱議瑩（中）見證，將協助架置1500片太陽能板模組，活化校園閒置屋頂與停車棚，並將綠能教育帶入校園。記者徐如宜／攝影
安能亞太公司總經理韋名凱（右）與中壇國小校長邱明智（左）代表簽約，立委邱議瑩（中）見證，將協助架置1500片太陽能板模組，活化校園閒置屋頂與停車棚，並將綠能教育帶入校園。記者徐如宜／攝影
安能亞太公司總經理韋名凱（右）與中壇國小校長邱明智（左）代表簽約，立委邱議瑩（中）見證，將協助架置1500片太陽能板模組，活化校園閒置屋頂與停車棚，並將綠能教育帶入校園。記者徐如宜／攝影
安能亞太捐贈25萬元回饋金，作為中壇國小教育發展基金。記者徐如宜／攝影
安能亞太捐贈25萬元回饋金，作為中壇國小教育發展基金。記者徐如宜／攝影

再生能源 台電 減碳

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