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輔英科大競技啦啦隊戰績彪炳 唯一綠葉隊員減重轉型男
【110學測】
輔英科大競技啦啦隊參加全國啦啦隊錦標賽，榮獲大專全女小組、公開全女金字塔組雙冠王，及公開全女雙組、指定口號高中組亞軍。啦啦隊中唯一的男選手佘茂源，當初是為了想減重才加入，在訓練中咬牙苦撐，最後減重塑型找回自信，朝萬紅叢中一點綠的型男邁進。
輔英科大校長顧志遠表示，學校競技啦啦隊威名遠播，國內外各大賽均戰績彪炳，曾在UCC大專盃啦啦隊錦標賽蟬聯四連霸，並抱回亞洲盃金牌。隊員平日苦練，擁有無比的團隊士氣和榮譽感，教練黃思萍、助理教練林旻萱與吳冠霖，都是輔英啦啦隊出身，以學姊校友身分帶領學弟妹，大家都希望疫情早日結束，可代表台灣出征，為國爭光。
黃思萍感謝家長們和學校支持，她說，學競技啦啦隊都是興趣加榮譽感，這種苦活運動，小傷小痛稀鬆平常，傷筋動骨也沒少見。隊員醫技科學生李劭倢，本身是花式溜冰國手，去年全大運練習時右肩關節囊受傷，醫師甚至評估要開刀治療，但李仍忍痛負傷上場，完成任務凱旋而歸。
競技啦啦隊目前唯一男選手是生物科技系大三學生佘茂源。他大一時在社團博覽會，看到啦啦隊的演出驚豔不已，加上當時體重偏重，萌生加入啦啦隊的想法，希望能「改變自己」、找回自信。初學者一開始練習，動作難免不靈活，甚至跟不上練習進度，幾番萌生放棄念頭，最後還是咬牙苦撐，不僅成功減重並塑型，找回自信，站在舞台上儼然是焦點型男，更是「萬紅叢中一點綠」，讓他直呼努力有成、很值得。
隊員護理五專二年級學生鄭珮吟，去年參加全大運時，因首次參加大型賽事緊張而失常，這次原本磨拳擦掌想好好表現一下，卻在宿舍滑倒傷到腰椎，被迫棄賽，難過自責不已。其他隊員安慰她，人沒事就好，平常就要小心，下次再參加，奪冠圓夢。
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