國內外數學競賽連獲佳績 新竹康橋數學教學成果亮眼

圖／康橋 提供

面對艱澀的數學原理，複雜的應用解題，該怎麼做才能讓孩子願意學、樂意學，甚至進一步提高他們的數學能力呢？新竹康橋數學科老師以適性教學、單元探究，輔以資訊媒體協同教學，交出了漂亮的成績單。近日國內外數學競賽成績出爐，康橋國際學校新竹校區學生參加全美中學數學能力分級測驗AMC8、新竹市國中數學能力競賽HCMC、臺灣區國中數學競賽JHMC都榮獲佳績。

康橋表示自五年前設校以來，國中部數學課一直採用分組教學的模式，就是希望能提供學生適性的學習機會。數學領域召集人方翠瑩老師分享，最初規劃分組教學的用意，就是希望妥適的照顧不同孩子的需求，讓孩子對於數學習學更有感，體會成功的經驗，很高興這樣的適性學習獲得如此好的成果。

康橋國際學校新竹校區多名學生參加HCMC新竹市國中數學能力競賽獲得好成績。 圖／康橋 提供

「透過分組學習可以讓學生穩扎實打的銜接，在數學課堂上能聽懂、重思考、會提問、樂分享，自然成績就會提升，學習成效就會好。」康橋新竹校區教務處許麗瑩主任分享。除此之外，康橋也很注重將數學知識與生活議題結合，引發孩子的好奇心，再配合小組討論與同儕共學，確保每個學生都能積極參與、認真學習。數學老師會配合課程，訂定探究主題與設計主探究問題，一步步為孩子搭起學習的鷹架，理解數學知識，培養思考、邏輯、推理與解決問題的能力，並運用在生活中。

康橋表示，用探究的過程引發孩子學習動機，讓學生主動想去解開任務；只要孩子的腦袋願意動起來，課堂上所學的關鍵知識，都會成為他解題的線索。做中學、學得有樂趣，讓每個孩子都能跟上課程的節奏適性銜接，提升數學能力。也因此這次國內外的數學競賽，才能有3位同學AMC8測驗成績在全球前1%及前5%；HCMC能力競賽共獲得2面金牌、3面銀牌、6面銅牌及8名優勝；JHMC競賽上則有兩組同學榮獲新竹地區團體優良獎、一個個人三等獎及兩個個人優良獎。