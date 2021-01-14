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永達技術學院董事會全面解散 改派公益董事清算校產

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
永達技術學院。本報資料照片
永達技術學院。本報資料照片

位在屏東的永達技術學院停辦至今六年多，且未在期限內復辦，遭教育部按私校法第25條，向地方法院聲請解散董事會，教育部二審勝訴後，即籌組公益董事會，包含15名董事，由熟悉法律、會計、校務行政的專家組成，還有一名該校以前的教師。教育部技職司專門委員柯今尉表示，公益董事會只有一個任務，就是進行法人的解散清算，還有討論教職權益補償。

永達技術學院是國內董事會遭全面解散的首例，公益董事如何清算校產，有望成為後續退場學校參考範例。高教工會表示，永達技術學院2014年停辦時，還有超過15億元校產。這幾年間，前董事會以「轉型」為藉口，拒絕解散歸公，並有諸多違法行為，導致校產不當溢流數億元。這些遭不法手段流失的校產，多數來自人民的納稅錢，與學生的學雜費。

柯今尉表示，雖然前永達董事會還在提三審抗告，不過教育部在二審勝訴後，就組成公益董事，去年12月21日召開第一次董事會，今年1月17日將到校實地勘察，與前教職員座談，並召開第二次董事會。

柯今尉說，公益董事會將進行法人的解散清算，先進行教職權益補償，日前有80多名教師爭取優離優退成功，一個人50萬元。該校其餘財產以社會最大公益為考量，可能回歸政府、捐給地方政府機關或國立學校。

高教工會呼籲，公益董事會應盡速提供教職員資遣費、補償遭前董事會不當刪減的薪資、盡速償還教職員遭積欠多年的公保年金、妥適處理教職員安置問題、盡力補償當年受無預警停辦侵害受教權的學生、妥善處置學校法人解散清算，使永達校產回歸公共教育使用，以及依法究責前董事會的違法行為。

柯今尉表示，國內退場的私立大學除了永達，還有高鳳數位內容學院，已轉型為國中小。高美醫護管理專科學校2018年8月1日申請停辦，今年7月31日如沒復辦，法人就要解散。亞太技術學院2019年停辦，明年7月底要開始進行解散，該校日前因董事人力不足，教育部已向法院聲請加派董事。南榮科技大學復辦期限則是後年1月31日。

教育部 高教 屏東

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