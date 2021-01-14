文化美感輕旅行 台南偏鄉學生走進藝術殿堂

台南市教育局推「文化美感輕旅行」獲得中央補助，這學期讓偏鄉9所學校600名學生參訪台北故宮、嘉義故宮南院、台南市立美術館及高雄衛武營等藝文場館，市長黃偉哲表示，希望藉由鼓勵偏鄉學生參訪國家級博物館，提升美學素養，接軌國際視野。

教育局長鄭新輝表示，109學年度有有宅港、新嘉、官田、龍崗、文和實驗小學、虎山實驗小學，以及竹橋、北門、後壁國中名師生參與，發揮從教室走到城市的真實美感體驗。

宅港國小校長曾千純表示，該校透過遊藝台北故宮計畫，讓學生體驗及探索，反思並產出創作，進而舉辦展覽活動，展現自己的藝術創作。新嘉國小校長盧彥賓說，該校結合故宮南院「皇帝多寶格」特展，開啟學生美學素養，擴展藝術及社會跨領域的學習模式，培養學生欣賞文化資產藝術的素養能力。

北門國中校長林永上重視和在地藝術教育的連結，參訪南市美術館及洪通故居，認識有東方畢卡索之稱的北門當地畫家洪通，並配合校訂課程持續培養學生愛鄉愛土情懷。龍崗國小及後壁國中參訪高雄衛武營，欣賞亞洲最大的管風琴演奏，現場視覺及聽覺震撼力十足，讓學生大開眼界也大飽耳福。

教育局表示，比起教室課堂學習，走入美感場域體驗，更能讓學生感受美感及生活，有助於落實美感教育的播種及普及。