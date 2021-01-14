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國中本土語必選修惹議 國民黨智庫憂三大亂象

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國家政策研究基金會今早召開「國家語言列入十二年國教，準備好了嗎」記者會。記者趙宥寧／攝影
國家政策研究基金會今早召開「國家語言列入十二年國教，準備好了嗎」記者會。記者趙宥寧／攝影

教育部9日課審大會決議本土語言在國一、二列必修，國三列選修，預計111學年度實施。國民黨智庫今早召開記者會指出，國家語言列入12年國教課綱，恐面臨師資匱乏、教材混亂、衝擊新課綱特色課程等諸多問題，且課綱最大亮點在各校自發的彈性學習課程，現行規畫國中三年3至6節的彈性學習課恐會被取代，呼籲教育部重新檢視課綱，思考何謂對學生有意義的教學。

國家政策研究基金會今早召開「國家語言列入十二年國教，準備好了嗎」記者會，國民黨立委李德維表示，「國家語言發展法」第2條指出，國家語言定義是台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語，語發法包山包海，呼籲教育部在課程規畫面思考如何對學生有意義的教學，不要把教育當成是華麗展示品。

立委謝衣鳳則指出，偏鄉學校缺乏教育資源，目前除了國文、英文之外，還要學習第二外國語，目前師資已經很困難，有些學校也許只能開閩南語、客語，也聽聞有原住民或新住民的孩子被迫選擇別的語言，若學習本土語，卻在生活中沒有浸潤式學習，也無濟於事。

立委鄭正鈐表示，以新竹市來說，原住民族語課程缺乏師資，且新住民人數跟原住民族人口數相仿，新住民未來也會變成台灣的固有族群，但語發法卻未將新住民語列入；另外，國高中將本土語列為必選修，是否能確保不被挪作他用？這也是教育現場要解決的問題。

中華語文促進協會秘書長段心儀表示，108課綱最大的亮點就是彈性學習課程，包含統整性主題、專題議題與社團技藝等，「教育部為了課綱花精神，卻任由文化部霸凌教育。」

段心儀表示，根據現行國中課綱，國中三年部定課程、校訂課程（彈性課程）32至35節，其中彈性課程佔三至六節，包含統整主題、專題議題、社團、特殊需求課程等，教育部稱本土語不影響既有部定課程，若未來國一二必修、國三選修，等於至少有四節彈性課程將被取代，她擔心學生將因為本土語課程，而失去其他領域的學習機會。

段心儀也指出，現今閩南語課師資有缺口，教材、拼音方式都沒有統一，最後學生回家跟家人溝通不良，反而造成跟長輩間的扞格，質疑「語言是用來溝通還是製造隔閡？」

國家語言 108課綱 教育部

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