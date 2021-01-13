影／國中本土語課綱必選修惹議 潘文忠回應了

教育部課審大會日前決議，本土語在國中教育階段，國一、國二列部定必修，國三改採選修，預計111學年度實施。消息一出，卻引來原教盟不滿，今天更在立法院舉辦記者會，認為依國家語言發展法應是「各年級」必修，教育部違反語發法立法意旨；教育部長潘文忠今則表示，課審大會的決定完全符應語發法的立法意旨。

教育部今下午舉行部務會報，潘文忠會前受訪時表示，課綱修訂過程依法邀集相關部會給予意見參考，目前課審大會充分討論對語發法的詮釋，也徵詢文化部意見後，做成這樣的決定，完全符應語發法的立法意旨。

潘文忠表示，對於關心本土語言發展的團體建議，教育部也會在課綱完成修定後做相關準備，包含師資、教材，在111學年度上路。

有關原教盟建議全額公費培育本土語文師資部分，教育部表示，地方政府可依需求提報培育本土語文公費師資生，教育部也已啟動專任師資培育，另持續辦理教學支援工作人員、族語老師及現職教師培訓，原住民族委員會也已推動直播共學，藉由網路遠距教學，提供學生學習族語機會。

至於輔導及補助民間研編、印製本土語文教材，教育部表示，自民國91年已完成38種族語九階教材，之後除新增族語至42種外，目前也在編輯高中原住民族語文教材，另也補助各地方原住民族資源中心研發教材，未來也勵民間研發教科用書，讓教材能夠更優質多元。

原教盟建議教育部修正《國家語言發展法》，將具體「各階段各年級」字樣納入法規。教育部則表示，依課審會審議大會之決議，108課綱總綱修訂草案已將國家語言列為部定課程；另為保障原住民籍學生學習權益，學校應於九年級彈性學習課程開設原住民族語文課程至少每周1節。

教育部表示，將持續與文化部、原住民族委員會及客家委員會合作，審慎務實推動《國家語言發展法》規定，教育部已盤點、規劃各語言別課程之配套措施，以滿足學生選習國家語言需求，尊重學生多元學習權益。